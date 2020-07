Đảng bộ Công an Thủ đô: Nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm

ANTD.VN - Chiều 7-7, Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Nhìn thẳng vào vấn đề, đề xuất kiến nghị có tính khả thi

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị, ngoài việc sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, hội nghị cần tập trung thảo luận sâu những biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng; các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác giáo dục chính trị tư trưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; đề cao tính tiền phong gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu.

“Các phát biểu cần đi thẳng vào vấn đề, trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ những hạn chế tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp sát hợp với thực tiễn, có tính khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025” – Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì , phát biểu tại hội nghị

Kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020 do Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP thể hiện: bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, Đảng bộ và lực lượng Công an Thủ đô đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác.

Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong năm 2020; thường xuyên đổi mới, quyết định những chủ trương chỉ đạo khoa học hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ 27, Nghị quyết của Đảng ủy CATP năm 2020 đã đề ra.

Bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục có nhiều đổi mới, với những chủ trương, việc làm cụ thể; đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung, chương trình đề ra.

Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, CBCS trong Đảng bộ và lực lượng Công an Thủ đô; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh CAND.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã báo cáo về tình hình, kết quả Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Công an thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ 28.

Tập trung cao nhất tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an thành phố

Kết luận hội nghị, đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do Đảng bộ Công an thành phố đề ra, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, cần tập trung cao nhất chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng Công an thành phố lần thứ 28; tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy Hà Nội, hoàn thiện báo cáo chính trị, công tác nhân sự, tổ chức, hậu cần.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an thành phố yêu cầu lãnh đạo cấp ủy các đơn vị tiếp tục tham mưu với các cấp ủy trong công tác xây dựng, chuẩn bị nhân sự và triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đề nghị các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách; đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Người đứng đầu Công an Thủ đô Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đề nghị các đơn vị Công an huyện khẩn trương kiện toàn chỉ huy Công an xã, đáp ứng yêu cầu tham gia cấp ủy địa phương và tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới...