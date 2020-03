Đảm bảo trật tự giao thông đô thị vùng giáp ranh

ANTD.VN - Ngày 16-3, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường thuộc địa bàn giáp ranh giữa các phường Thanh Xuân Nam, Hạ Đình và xã Tân Triều...

Ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: “Kế hoạch phối hợp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự công cộng trên tuyến đường Nguyễn Xiển, phố Triều Khúc và khu vực 3 trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, Mẫu giáo Tuổi Hoa, THCS Thanh Xuân Nam và khu vực giáp ranh giữa các địa phương. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung vào các lỗi đi ngược chiều, điều khiển xe mô tô đi trên vỉa hè, bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, tập kết bày bán hàng hóa, dừng đỗ xe sai quy định...

Phối hợp đảm bảo trật tự giao thông - đô thị

Cùng với đó, phát động phong trào tự quản hè phố, vận động các cơ quan đoàn thể và mọi người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm chấp hành và phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn giáp ranh. Xây dựng cơ chế phối hợp duy trì lâu dài, thường xuyên giữa đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Thanh Xuân và Công an huyện Thanh Trì; Công an các phường và các đơn vị chức năng”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Văn Tiến, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị sau cuộc họp tổ chức ra quân, tuyên truyền ký cam kết tại các địa bàn dân cư, hộ kinh doanh tuân thủ các quy định. Từ đó nắm bắt tâm tư, tạo điều kiện sắp xếp cho các hộ kinh doanh bày bán hàng không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Công an các phường và Công an xã Tân Triều tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, trọng tâm là xử lý lấn chiếm vỉa hè, các điểm mua bán hàng rong, vi phạm đón trả khách, đi xe máy trên vỉa hè và các trường hợp làm mái che, máy vảy, để vật liệu, hàng quán lấn chiếm lòng đường, hoạt động quá giờ quy định.