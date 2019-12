Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân Thủ đô đón năm mới 2020

ANTD.VN - Để đảm bảo thời khắc đón năm mới 2020 diễn ra an toàn, bình yên, lực lượng CATP Hà Nội đã triển khai công tác ứng trực nghiêm túc, thực hiện thành thục các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tất cả các địa bàn trọng điểm.

Tối 31-12-2019, trên mọi ngả đường dẫn về trung tâm thành phố Hà Nội đều có mặt các tổ công tác của CATP Hà Nội. Vừa canh giữ những mục tiêu quan trọng, vừa tuần tra kiểm soát nhằm xử lý các đối tượng lợi dụng ngày cuối năm tụ tập đông người, đua xe trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Hàng nghìn người có mặt ở khu vực Hồ Gươm trong đêm 31-12-2019 để chào đón năm mới 2020

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: Tại các điểm tổ chức đón chào năm mới 2020 ở Hà Nội như quảng trường Cách mạng Tháng 8, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Lý Thái Tổ… nơi diễn ra Lễ hội đếm ngược Countdown 2020, đơn vị đã triển khai các phương án bố trí nhiều tổ công tác hóa trang, kiểm soát kỹ, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra hoạt động chào đón năm mới, nhằm phát hiện, ngăn ngừa tội phạm hoạt động ở khu vực đông người.

Mỗi địa điểm đông người đều có bóng dáng của các chiến sĩ công an

CAQ Hoàn Kiếm huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự

Trước đó, từ cuối giờ chiều 31-12-2019, lưu lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố rất đông. Lực lượng CSGT, CATP Hà Nội cũng đã chủ động thực hiện hiệu quả phương án phân luồng, phòng ngừa tai nạn, tập trung tại các điểm, nút giao thông dễ gây ùn tắc và tai nạn trên địa bàn.

Đại úy Trịnh Xuân Dũng, Đội CSGT số 3 phân luồng tại nút giao thông trọng điểm trung tâm thành phố

"Trong đêm 31-12-2019 và rạng sáng 1-1-2020, không có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn đơn vị phụ trách. Hoạt động đi lại của người dân được đảm bảo thông suốt…” - Đại úy Trịnh Xuân Dũng, Đội CSGT số 3 chia sẻ sau ca trực sớm.

Cùng với các đơn vị của CATP thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, CAQ Hoàn Kiếm đã huy động 100% quân số công an các phường như Hàng Bài, Tràng Tiền, Hàng Trống… để ứng trực tham gia phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, giữ gìn tuyệt đối an toàn cho nhân dân đi lại, vui chơi đón năm mới.

Anh Nguyễn Thành Đạt cùng gia đình vui vẻ đón giao thừa tại Hồ Gươm

Có mặt tại Hồ Gươm, anh Nguyễn Thành Đạt, ở Hà Nội cùng gia đình hào hứng cho biết, khu vực xung quanh Hồ Gươm là địa điểm “hot” nhất để chào đón năm mới. “Dù có đông đúc một chút, nhưng gia đình mình rất yên tâm, hòa vào dòng người đón chào năm mới khi hình bóng các anh công an luôn thường trực tại các điểm ở đây như thế này. Những hành vi cướp giật, móc túi không có, bên cạnh đó, nếu các gia đình không may bị lạc con đều nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ khi cần của các chiến sỹ công an…”, anh Đạt tỏ ra tin tưởng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự của CATP Hà Nội.

"Dù có vất vả nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều hứng khởi làm nhiệm vụ. Bởi hơn ai hết, anh em trong đơn vị đều nhận thức rõ rằng, niềm vui của người dân thật sự có trọn vẹn khi bình yên và an toàn được đảm bảo và điều đó phụ thuộc phần lớn vào sự quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm của Công an quận Hoàn Kiếm nói riêng và CATP Hà Nội nói chung” - Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm chia sẻ.

Được biết, trong đêm 31-12-2019 và rạng sáng 1-1-2020, tất cả lực lượng CATP Hà Nội đều ứng trực với 100% quân số. chúng ta có thể cảm nhận được khi đi lại trên các tuyến đường, khu vui chơi, đường thông, hè thoáng, sự xuất hiện của các cán bộ, chiến sĩ Công an ở hầu hết trên khắp nẻo đường.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra trong đêm

Gần 0h, nhiều tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng xuất hiện trên các tuyến đường của Thủ đô tuần tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự để người dân đón năm mới một cách an toàn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị họp quán triệt trên toàn địa bàn thành phố tuyệt đối không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tất cả hoạt động vui chơi, lễ hội của người dân chào đón năm mới đều được đảm bảo an toàn… Trung đoàn CSCĐ tiếp tục phối hợp với các lực lượng triển khai các phương án để phân luồng, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, để người dân Thủ đô vui đón năm mới trong bình yên, hạnh phúc ngập tràn.