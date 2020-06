Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trung tâm Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND quận ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng. Chỉ đạo có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả, tỷ lệ phạm pháp hình sự và trọng án giảm mạnh so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, trong 5 năm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm xảy ra 1.135 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 856, bắt 933 đối tượng đạt tỷ lệ trên 77%, riêng trọng án khám phá 10/10 vụ đạt 100%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm siết chặt kỷ luật kỷ cương, phong trào toàn dân bảo vệ “An ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai sâu rộng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đảng bộ Công an quận Hoàn Kiếm đã có 3.130 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 45 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng; 5 năm liền Công an quận đều đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, được Bộ Công an, UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ Công an quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đề nghị Đảng bộ Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động tham mưu các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại trước hết tập trung cao độ phối hợp phòng chống dịch Covid 19; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Hoàn Kiếm ra mắt Đại hội

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm giết người, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản... Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. Đồng chí Hà Mạnh Hùng được Đại hội tín nhiệm cao, tiếp tục bầu chọn làm Bí thư Đảng ủy CAQ.