Đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết đón xuân Canh Tý 2020

ANTD.VN - Sáng 20-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 01/2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội.

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác công an tháng 1/2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Tháng 1/2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hợp tác quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu định hướng tham luận tại Hội nghị

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán 2020; tập trung chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình ở các địa bàn phức tạp. Trong tháng, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 3.750 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 8.668 đối tượng; triệt phá 152 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 636 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 1.049 vụ, 4.854 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có quy mô lớn.

Lực lượng Công an cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trước dịp Tết Nguyên đán; khởi tố 486 vụ, 719 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ...

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh lực lượng Công an chủ động các biện pháp, kế hoạch, đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân trong bình yên



Đồng thời, đã tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Phát hiện 3.743 vụ, bắt 5.152 đối tượng; thu giữ 50 kg heroin, hơn 150.000 viên và khoảng 300 kg ma túy tổng hợp, 31 kg cần sa...

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác công an tháng 1/2020 Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung nâng cao công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; đã phát hiện 578 vụ, 701 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thu giữ gần 14 tấn pháo nổ thẩm lậu trái phép vào Việt Nam. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt Nghị định số 100 ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, nhất là trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Qua công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đã phát hiện 20.138 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tổng số 358.803 trường hợp vi phạm giao thông; đã xử phạt hành chính, thu về ngân sách nhà nước hơn 253 tỷ đồng; tạm giữ 59.764 phương tiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, kết quả công tác Công an thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhận diện những nguy cơ, thách thức an ninh quốc gia và tích cực tham mưu phục vụ tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, điển hình như đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 100 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tình hình tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm hẳn trên cả 3 tiêu chí; giảm tải áp lực cho các cơ sở y tế... nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong kế hoạch, chương trình, điện chỉ đạo, thông báo ý kiến đã ban hành. Đồng thời, tục triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT; chủ động định hướng tuyên truyền, phản bác, ngăn chặn thông tin xấu, độc, bịa đặt, vu khống, kích động mất đoàn kết nội bộ, gây chia rẽ trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế, năm Chủ tịch ASEAN 2020; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tiểu ban An ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, liên quan đến công tác chuẩn bị, triển khai các phần việc đảm bảo ANTT; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm dịp 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2020); các lễ hội đầu Xuân...; các mục tiêu bảo vệ, địa điểm, khu vui chơi, giải trí; khu vực tập trung đông người nơi diễn ra các Chương trình giao lưu, gặp mặt, văn hóa, văn nghệ...

Kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương tiện phòng, chống cháy nổ; việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; phương án, xử lý tình huống sự cố, mất an ninh, an toàn...

Phối hợp kiểm soát chặt tuyến biên giới, cửa khẩu, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trốn truy nã, buôn người, tội phạm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm chính sách thuế; đặc biệt hàng giả, kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán hàng cấm, chất cấm, pháo nổ... Xử lý nghiêm hoạt động làm giả nguồn gốc xuất xứ hàng hóa...

Trong không khí chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và gia đình...