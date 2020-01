Đảm bảo an ninh, an toàn Lễ hội Gò Đống Đa

ANTD.VN - Ngày 29-1-2020 (tức mùng 5 âm lịch), tại Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020). Để đảm bảo ANTT cho lễ hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa và CATP Hà Nội đã triển khai các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách tham dự...

Từ sáng sớm 29-1, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung. Trên khắp các ngả đường hướng về Gò Đống Đa đã đông kín dòng người trẩy hội. Các nghi lễ như: Rước lễ, dâng hương… được tiến hành sớm. Tại các tuyến đường quanh khu vực diễn ra lễ hội, lực lượng Công an được bố trí nhiều lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, sáng cùng ngày hội Gò Đống Đa đã diễn ra trong an toàn, trật tự, không xảy ra bất cứ trường hợp trộm cắp, móc túi, "chặt chém" giá vé gửi xe, gây rối trật tự công cộng...

Công an quận Đống Đa phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Gò Đống Đa

Ngay từ những ngày đầu năm mới, tại địa bàn quận Đống Đa đã diễn ra nhiều lễ hội. Hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến tham quan tại các điểm, khu di tích danh thắng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Gò Đống Đa… Công an quận Đống Đa đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ để duy trì an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho nhân dân đến tham quan.

Lực lượng công an ứng trực đảm bảo giao thông thông suốt đường dẫn vào Gò Đống Đa

Công an quận bố trí nhiều tổ công tác có mặt tại tất cả các khu vực trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội và hướng dẫn du khách tham quan.

Suốt những ngày qua, lượng phương tiện đổ về các khu di tích lịch sử, danh thắng ở quận Đống Đa tăng đột biến, nhưng tình hình giao thông được duy trì tốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Các điểm giao thông phức tạp đều bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện, phân luồng giao thông, không để xảy ùn tắc và tai nạn. Cùng với đó, lực lượng Công an phường và Cảnh sát 113 của Công an quận Đống Đa được phân công hướng dẫn người dân để phương tiện tại các nơi quy định, xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe “chặt chém”, thu quá giá.

Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng không để ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Cùng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đơn vị Công an quận đã chủ động phòng ngừa, xử lý các hành vi trộm cắp, móc túi, lừa đảo, cờ bạc, mê tín dị đoan..., quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các lực lượng Công an quận Đống Đa thường xuyên tuần tra phòng chống trộm cắp, móc túi

Trao đổi với PV, Đại úy Vũ Minh, Trưởng Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa chia sẻ: “Để đảm bảo hội Gò Đống Đa diễn ra an toàn, Công an phường đã phối hợp với Công an quận bố trí lực lượng tại các chốt ngay từ chiều mồng 4 Tết. Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội, CBCS tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp trông giữ phương tiện, để xe không đúng nơi quy định. Sau khi kết thúc các nghi lễ vào sáng mồng 5 Tết, các tổ công tác tiếp tục ứng trực tại các điểm để đảm bảo an toàn cho người dân đến tham quan”.

Cũng trong buổi sáng 29-1, PV Báo ANTĐ đã tiếp xúc với một số người dân đi Lễ hội Gò Đống Đa. Anh Nguyễn Minh Phương (38 tuổi), ở huyện Thường Tín bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên dự lễ hội này. Anh Phương tâm sự: "Tôi đến dự lễ hội, ban đầu cảm thấy đông quá cũng ngại, chỉ sợ phải chen lấn nhau dẫn đến bị móc trộm đồ. Nhưng khi vào bên trong lễ hội, tôi nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của các chiến sỹ Công an và cảm thấy rất yên tâm vì an ninh trật tự ở đây được đảm bảo tuyệt đối an toàn".

Cùng chung nhận xét với anh Phương, bà Hồ Thanh Châu (82 tuổi), ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội tấm tắc khen nữ chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã đưa bà qua đường, vào tận trong lễ hội Gò Đống Đa. Bà Châu cho biết tuy ở xa, nhưng mùng 5 Tết năm nào bà cũng về dự hội Gò, để tưởng nhớ công ơn đánh giặc giữ nước của Vua Quang Trung.