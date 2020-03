ANTD.VN - Hôm nay (6-3), CATP Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổng kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh hàng không, an ninh trật tự và bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (ANQG) tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.



Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Sóc Sơn báo cáo kết quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn hàng không dân dụng giữa các lực lượng trong thời gian qua...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, CAH Sóc Sơn và các lực lượng chức năng thuộc CATP Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều phương án phối hợp đảm bảo ANTT tại khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn cảng hàng không nhằm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Lực lượng CAH Sóc Sơn và các đơn vị chức năng thuộc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó có các đối tượng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và buôn hàng cấm…

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ: “CAH Sóc Sơn và các đơn vị phối hợp đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Trên cơ sở kết quả đạt được, các đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh hàng không, an toàn cho mọi hoạt động tại khu vực sân bay và mỗi chuyến bay".

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, đảm bảo ANTT Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Thay mặt ban lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hùng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài giữa CATP, nhất là CAH Sóc Sơn có nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp khu vực Cảng, đã thường xuyên làm tốt công tác giữ gìn ANTT khu vực sân bay và nhiều hoạt động liên quan khác... Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để các hoạt động tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài được diễn ra an toàn tuyệt đối.