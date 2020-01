Đại tướng Tô Lâm dự hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Công an thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Sáng nay 8-1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Cùng dự có ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an và đại diện các cục nghiệp vụ, nhà trường trong CAND...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, năm 2019, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, CATP cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Song, CATP đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang trên địa bàn; các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh trủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cômg an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội duyệt đội danh dự CATP Hà Nội

An ninh chính trị được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; CATP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 2.209 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn và các mục tiêu trọng điểm; đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 mang tầm quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 6,6%; trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được nâng lên rõ rệt; có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Công tác xây dựng lực lượng đạt được những kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy mới sau khi kiện toàn đã hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc triển khai Đề án Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đảm bảo đúng lộ trình, yêu cầu đề ra; công tác tài chính - hậu cần, kỹ thuật được chủ động, đảm bảo; công tác tổng kết thực tiễn, lý luận được tăng cường; công tác đối ngoại, thực hiện các quy chế phối hợp ngày càng thực chất, có hiệu quả.

Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Thành phố và toàn lực lượng CAND trong năm 2019, được Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao; Công an Thủ đô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2019.

Trung tướng Đoàn Duy Khương thay mặt CBCS Công an Thủ đô tặng hoa cảm ơn Đại tướng Tô Lâm

Để đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm, tại Hội nghị Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị đại biểu tập trung thảo luận ngắn gọn, xúc tích, tập trung vào đánh giá kết quả đạt được, chưa đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, để từ đó có kiến nghị, đề xuất sát hợp với thực tiễn của cuộc đấu tranh nhằm khắc phục, tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong tình hình mới.

Sau phần khai mạc, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Theo đó, trong kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện.

Một là, cần chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy thuận lợi, đồng thời nhận thức rõ và sẵn sàng đối phó thắng lợi trước những thách thức lớn đang đặt ra đối với an ninh, trật tự của đất nước.

Hai là, về bảo vệ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2020.

Ba là, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, nội bộ trong sạch, đoàn kết, thống nhất cao; xây dựng Công an cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiên quyết đẩy lùi tiêu cực, giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

Bốn là, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, mệnh lệnh công tác.

Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu khai mạc và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, đồng chí Bộ trưởng đã kêu gọi toàn lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, phát huy truyền thống, kết quả đạt được, đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.