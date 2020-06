Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc CATP Hà Nội được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy

ANTD.VN - Hôm nay 1-6, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Văn Viện.