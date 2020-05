Đại tá Nguyễn Hồng Ky được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 14-5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Ky giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), Ban Tổ chức, Ban Nội chính Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội...đến dự lễ công bố.



Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; trước mắt là phục vụ yêu cầu công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Ky được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP. “Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy Hà Nội đối với những công lao, cống hiến của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, và cũng là vinh dự của cá nhân đồng chí Nguyễn Hồng Ky”, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Đồng chí Giám đốc CATP nêu rõ, Đại tá Nguyễn Hồng Ky là cán bộ được đào tạo cơ bản, có hệ thống, được trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều đơn vị, lĩnh vực và môi trường công tác như Cảnh sát điều tra, Cảnh sát bảo vệ, nhiều năm liên tục là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện. Ở bất kỳ lĩnh vực, cương vị công tác nào, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cũng luôn giữ bản lĩnh, tác phong của người lãnh đạo, có kinh nghiệm, đoàn kết và quy tụ cán bộ chiến sỹ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác đặt ra.

Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Ky được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Gám đốc CATP Hà Nội

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy Hà Nội và tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - tân Phó Giám đốc CATP xin hứa ở cương vị công tác mới sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ công tác, phát huy truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam, Công an Thủ đô Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức Cách mạng, sống khiêm tốn, giản dị và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Phó Giám đốc - Đại tá Nguyễn Hồng Ky đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của đồng đội đồng chí trong quá trình công tác, để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.