Đại hội Đảng các cấp trong CATP phải đảm bảo đúng yêu cầu, thủ tục và quy chế bầu cử

ANTD.VN - Sáng 21/2, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 19 khoá XXVII. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng năm 2019 và chương trình công tác năm 2020

Thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị

Năm 2019, Đảng ủy Công an thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy CATP và các cấp ủy đảng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Trên cơ sở đó, CATP đã tham mưu, giúp các Ban chỉ đạo của thành phố Hà Nội do CATP làm Thường trực ban hành, triển khai các kế hoạch, chủ trương chỉ đạo thiết thực, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, nhiều giải pháp được triển khai như trang fanpage Công an thành phố Hà Nội; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 18 trường THPT trên địa bàn… đã thực sự đem lại hiệu quả trong việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, góp ý, tin báo tố giác tội phạm của người dân, nâng cao hình ảnh, sự chuyên nghiệp, tận tình của lực lượng Công an Thủ đô.

Đảng ủy CATP cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên 2.200 lượt sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ điều tra khám phá chung và khám phá trọng án đạt kết quả cao (hơn 86%).

Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tiếp tục được CATP quan tâm chỉ đạo quyết liệt, mang lại nhiều kết quả quan trọng, qua đó, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2018; số vụ cháy, nổ giảm so với năm 2018.

Quan hệ phối hợp giữa CATP với các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô được duy trì chặt chẽ.

Trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng ủy CATP đã kiện toàn cơ bản ổn định cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chỉ huy các cấp trong CATP, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Đề án của Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. Hoạt động của các đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác và thực hiện đúng nguyên tắc, quy định về tài chính, quản lý tài sản công.

Qua các phong trào thi đua đã có 8.882 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 500 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đảng uỷ CATP khen thưởng cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vui năm 2019

Chuẩn bị tốt cho tổ chức đại hội Đảng các cấp

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp trong CATP; các giải pháp phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc nêu gương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng...

Qua các ý kiến tham luận, những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng lực lượng ở các đơn vị đã được Đảng ủy CATP Hà Nội chỉ rõ, lưu ý chỉ huy các đơn vị nhanh chóng tháo gỡ, khắc phục.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, đặc biệt là việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CATP

Biểu dương những thành tích, kết quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng năm 2019, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CATP cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Đảng ủy CATP thành những chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Trên cơ sở chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong năm 2019, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp đề ra các giải pháp, biện pháp để tập trung chỉ đạo khắc phục, trong đó phải nêu bật tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, tăng cường sâu sát cơ sở, nêu gương vai trò của người cán bộ đảng viên.

Các tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp trong CATP tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; kế hoạch của Thành ủy; Thông tri của Đảng ủy Công an Trung ương và nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy CATP.

Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, Đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã cần tập trung đánh giá sâu những kết quả trong nhiệm kỳ qua, để đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự thực hiện đúng kế hoạch. Việc tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng yêu cầu, thủ tục, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị.