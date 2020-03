Đại hội Chi hội Nhà báo Báo ANTĐ nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, hiệu quả và thực chất

16:29 05/03/2020 0 PV

ANTD.VN - Sáng 5-3-2020, tại trụ sở Hội Nhà báo TP Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Báo An ninh Thủ đô lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự kiện này đã cho thấy tinh thần đoàn kết và nỗ lực hoạt động thực chất, hiệu quả của Chi hội Nhà báo Báo An ninh Thủ đô trong hoạt động nghiệp vụ báo chí.