Đã và đang phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" tại khu vực cách ly chống dịch Covid-19 xã Mê Linh

ANTD.VN - Chiều nay (14-4), đoàn công tác UBND TP. Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP đã làm việc với UBND và Công an huyện Mê Linh về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP; cùng đại diện các phòng, ban chức năng của CATP, các sở, ngành... tham gia đoàn công tác.

Chủ động, hiệu quả xây dựng kịch bản ứng phó phòng chống dịch Covid-19



Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã báo cáo đoàn công tác về tình hình và những khó khăn, thuận lợi cũng như kết quả bước đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại địa bàn, đặc biệt tại khu vực đang thực hiện phong tỏa cách ly ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Theo đó, ngày 8-4, UBND huyện Mê Linh đã ký quyết định về việc cách ly y tế phong tỏa thôn Hạ Lôi. Tại đây, bà con nông dân đang canh tác khoảng 100ha trồng hoa, nên tất yếu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên các cơ quan chức năng đã tính toán, có giải pháp phù hợp để giảm thiệt hại ít nhất cho người dân, nhưng ưu tiên số 1 vẫn là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bổ sung về tình hình, đời sống sinh hoạt của bà con trong khu vực đang phải phong tỏa, đồng chí Đỗ Đình Hồng, Bí thư huyện ủy Mê Linh cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, tình hình cơ bản ổn định, nhu yếu phẩm đủ đảm bảo phục vụ người dân. Các công tác tiến hành xét nghiệm đã được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, lực lượng y tế huyện được phân công ứng trực, sẵn sàng khám chữa bệnh cho người dân hoặc bệnh nhân mắc bệnh thông thường; ngay cả những bệnh nhân phải tiến hành phẫu thuật, Tổ y tế dã chiến vẫn có thể thực hiện được nhằm hạn chế việc vận chuyển ra khỏi vùng dịch"...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu lưu ý: “Các cơ quan chức năng huyện Mê Linh ngoài việc làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh còn phải quan tâm bảo đảm đời sống cho người dân khu vực cách ly. Đồng thời tiếp tục rà soát y tế tại những khu vực đã được khoanh vùng, cách ly; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các sở, ban ngành và huyện Mê Linh có biện pháp hỗ trợ phù hợp để giữ giống hoa, cây trồng trong giai đoạn phong tỏa, cách ly. Điều quan trọng hiện nay, mặc dù cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại địa bàn, song không vì thế mà chủ quan mà phải chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó khác để sẵn sàng phòng, chống khi dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu phức tạp hơn.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”

Sau khi tham gia buổi làm việc với đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại CAH Mê Linh và tặng quà động viên CBCS trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Công an huyện Mê Linh đã báo cáo với đồng chí Giám đốc và đoàn công tác về công tác đảm bảo ANTT cũng như công tác phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn huyện về thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trung tướng Đoàn Duy Khương kiểm tra, động viên CBCS làm nhiệm vụ tại chốt trực kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid1-19 lối vào thôn Hạ Lôi

Theo đó, sau khi cơ quan chức năng thông tin về ca nhiễm Covid-19 là anh Quách Quang Th. (sinh năm 1973 ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh), Công an huyện Mê Linh đã chủ động phối hợp với Huyện đội tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập các chốt khoanh vùng hạn chế người ra vào.

Trong đó, lực lượng Công an làm chốt trưởng và các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, y tế và các tổ chức chính trị xã hội cùng tích cực tham gia. Thôn Hạ Lôi có 9 xóm, với 3.356 hộ - 10.042 nhân khẩu; địa giới thôn đến đâu đều được lập chốt phòng dịch đến đó để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện ra vào; đảm bảo cách ly y tế phong tỏa theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại thôn Hạ Lôi nói riêng và xã Mê Linh nói chung được đảm bảo an toàn. Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã thành lập 10 chốt ứng trực, trong đó có 7 chốt "cứng" và 3 chốt "mềm". Tại các điểm chốt này, lực lượng Công an và quân đội là 2 đơn vị chủ lực đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như cấm tất cả các phương tiện ra vào. Các chốt đều được kiểm dịch, khử khuẩn, kiểm soát, ghi lại hành trình dịch tễ để phòng dịch bệnh.

Đặc biệt, từ ngày 1-4, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ việc kiểm soát rà soát nhân dân có tiếp xúc với các F1, F2…, tiếp xúc với Bệnh viện Bạch Mai, CAH Mê Linh đã tích cực tuyên truyền, xử lý. Qua đó người dân đã nâng cao ý thức chấp hành thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trung tướng Đoàn Duy Khương kiểm tra công tác hậu cần tại chốt ứng trực kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid1-19 lối vào thôn Hạ Lôi

Kiểm tra nơi ăn, chốn ở của các tổ công tác, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn của CBCS - CAH Mê Linh cũng như các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trung tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần thường xuyên quan tâm, động viên CBCS và trang cấp đầy đủ thiết bị, công cụ hỗ trợ, nhu yếu phẩm để đảm bảo sức khỏe làm nhiệm vụ. Đối với Ban chỉ huy CAH Mê Linh, trong thời gian này phải thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”, đó là phòng chống, nhanh chóng đẩy lùi sự lây lan dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo tuyệt đối ANTT địa bàn.

Giám đốc CATP chỉ rõ, CAH Mê Linh cần tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn; tập trung rà soát, nhận diện rõ các loại đối tượng, cũng như tăng cường tuần tra kiểm soát ngày, đêm. Tại các khu vực thực hiện phong tỏa, cách ly cần có những biện pháp, kế hoạch và chỉ đạo kịp thời, bài bản, chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các yêu cầu công tác, nhiệm vụ được giao...