Đoạn phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) từ nhà số 125 đến nhà 139 - nơi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên của Hà Nội, được phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt Lực lượng công an, bảo vệ gác chắn kiểm soát chặt chẽ người ra vào Cách đó không xa, các nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt và kiểm tra sức khoẻ cho những người đang cách ly Tại đây có gần 200 nhân khẩu được cán bộ y tế theo dõi nhiệt độ thường xuyên 2 lần/ngày Người dân trong khu vực cách ly luôn đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm Covid-19 Người dân ngồi bên lớp hàng rào "mềm" trò chuyện Tại vườn hoa tại ngã tư Trúc Bạch - Ngũ Xã, người dân tập luyện thể dục thể thao Bên bờ kênh dọc phố Trúc Bạch người dân trò chuyện về cách phòng chống dịch bệnh Bên trong hàng rào cách ly, cuộc sống của người dân vẫn diễn ra như thường nhật, tuy có đôi chút xáo trộn với nguyên tắc "nội bất xuất, ngoại bất nhập" Hai ngày trở lại đây, thời tiết Hà Nội ấm dần lên. Điều này rất thuận lợi trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Theo quan sát của phóng viên An ninh Thủ đô, ngoài những nhu yếu phẩm được cung cấp từ cơ quan chức năng thì đồ dùng từ bên ngoài gửi vào đều được qua lực lượng chức năng kiểm tra, sát khuẩn đảm bảo an toàn Tổ công tác CAP Trúc Bạch túc trực làm nhiệm vụ 24/24h tại các chốt kiểm soát như ngã tư Trúc Bạch - Ngũ Xã và ngã ba Châu Long - Trúc Bạch

