Cụm thi đua số 3 - Công an Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020) và tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ngày 24-7, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cụm Thi đua số 3 - Công an Hà Nội đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 3 - CATP Hà Nội dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ

Tại đây, Đoàn đã thành kính dâng lên vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”. Trang nghiêm trong phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, những chiến sĩ cách mạng trung kiên đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cho bình yên của Thủ đô, thế hệ trẻ hôm nay bày tỏ lòng thành kính và coi trọng đó là những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng, cách mạng.

Với đạo lý ‘‘Uống nước nhớ nguồn’’ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô xin hứa trước anh linh các anh hùng liệt sỹ sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến, sẵn sàng hy sinh để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn CATP Hà Nội.

Đoàn công tác thăm và tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy

Trước đó, ngày 9-1, các liệt sỹ Nguyễn Huy Thịnh, Dương Đức Hoàng Quân và Phạm Công Huy đã hy sinh anh dũng trong khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Trước sự dũng cảm hy sinh của liệt sỹ, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Dương Đức Hoàng Quân và Phạm Công Huy.