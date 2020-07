Cụm thi đua số 3, Công an Hà Nội tặng quà cho học sinh huyện Mèo Vạc

ANTD.VN - Nhằm phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với Công an tỉnh Hà Giang, trong các ngày từ 8 đến 10-7, Đoàn công tác Cụm thi đua số 3, Công an thành phố Hà Nội đã đi thực tế và trao quà cho Trường tiểu học Pả Vi, huyện Mèo Vạc...

Đoàn Công tác Cụm thi đua số 3, Công an thành phố Hà Nội dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Vị Xuyên

Cụm thi đua số 3, Công an thành phố Hà Nội do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH là đơn vị cụm trưởng, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH là cụm phó, cùng các phòng: Cảnh sát giao thông (CSGT), Thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Trung đoàn cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Tri ân những anh hùng liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa Trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sỹ đã hy sinh xương máu bảo vệ biên giới phía Bắc của đất nước ta. Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng và nâng cao tinh thần, ý chí chiến đấu cho thế hệ trẻ, đoàn Công an Thủ đô đã dâng bó hoa tươi thắm, tỏ lòng thành kính đến thế hệ cha anh hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, Tố quốc.

Trong chuyến đi này, nhằm tiếp sức cho các em học sinh tới trường, đoàn công tác thăm và trao phần quà trị giá trên 100 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho học sinh trường tiểu học Pả Vi của huyện Mèo Vạc.

Cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác Công an Hà Nội, đồng chí Trần Quang Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc bày tỏ: “Nhiều năm qua, CBCS Công an Hà Nội đã đồng hành và có những đóng góp về tinh thần, vật chất cho học sinh và đồng bào khó khăn ở vùng cao Hà Giang. Lần đến với huyện Mèo Vạc này tiếp tục thể hiện tình cảm gắn bó, trở thành truyền thống đẹp của Công an Hà Nội với tỉnh Hà Giang và Mèo Vạc là huyện nghèo vùng cao xa nhất của tỉnh được quan tâm đón nhận. Chúng tôi cảm ơn tình cảm của các đồng chí Công an Hà Nội”.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 3 - Công an Hà Nội trang tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Pả Vi, huyện Mèo Vạc

Tiếp nhận phần quà từ CBCS Công an Thủ đô, cô giáo Kiều Thị Thuý Yên, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Pả Vi xúc động nói: “ Cảm ơn CBCS Cụm thi đua số 3 Công an Hà Nội đã trao tặng những phần quà rất thiết thực, góp phần bù đắp những khó khăn do thiếu cơ sở vật của trường, cũng như tặng quà giúp đỡ học sinh con em đồng bào dân tộc miền núi vượt qua trở ngại về kinh tế, để cắp sách tới trường, đây là nguồn động viên không nhỏ, giúp thầy cô giáo của trường thêm động lực tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục”.

Trong hành trình về nguồn, trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hà Giang, đoàn công tác Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội đã thăm cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của đất nước. Tại địa danh thiêng liêng này, CBCS Công an Hà Nội đã hiểu thêm về tinh thần và ý chí chiến đấu, bảo vệ phên giậu của Tổ quốc từ thế hệ cha anh, để tự rèn luyện phẩm chất thế hệ trẻ hôm nay, quyết tâm góp sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.