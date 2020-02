Cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố

17:06 07/02/2020 0 Quang Trường

ANTD.VN - Ngày 7-2, Cụm thi đua số 2 - CATP Hà Nội do Phòng Cảnh sát môi trường CATP làm Cụm trưởng đã tổ chức “Lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 và Ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020, tại Khu lưu niệm Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân (CAND), tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.