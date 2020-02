Cụ thể hóa bằng những hành động, công việc cụ thể để tạo khí thế thi đua sôi nổi

ANTD.VN -Ngày 21-2, Cụm thi đua số 3 - CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt giai đoạn 2015-2020, đồng thời ký giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" do Công an thành phố phát động, Cụm thi đua số 3 đã xây dựng và ký kết nội dung giao ước thi đua nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở nhiệm vụ của từng đơn vị, các nội dung giao ước thi đua đã được Cụm thi đua số 3 cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào quy chế hoạt động, quy định chấm điểm, quy chế quản lý, kế hoạch hoạt động với mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an "Trung thành, tận tuỵ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trong những năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an thành phố đề ra chủ trương, giải pháp, các vấn đề trọng tâm, chiến lược đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội như xây dựng các chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, công tác quản lý hành chính, công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, công tác hồ sơ nghiệp vụ...

Cụm thi đua số 3 ký giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020

Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và được Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận đánh giá cao. Điển hình như phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP (SAMS) từ năm 2014 đến nay. Tính đến cuối năm 2019, Công an các quận, huyện, thị xã đã tiến hành thu thập, nhập liệu, xác nhận 6.925.725 phiếu thông tin dân cư; kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn 12 quận...Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn thành phố đã tiếp nhận hồ sơ, cấp 2.891.691 thẻ căn cước công dân; kiểm tra 87.265 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử phạt 6.243 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 32 tỷ đồng...

Các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020

Là thành viên mới trong Cụm thi đua, sau khi sáp nhập về CATP Hà Nội, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng kiện toàn về tổ chức, làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra hướng dẫn và tuyên truyền góp phần làm giảm số vụ cháy nổ, thiệt hại về người, tài sản.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 65 các nhân của các đơn vị trong Cụm thi đua được tuyên dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020 về phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Cụm thi đua số 3

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, Đại tá Nguyễn Văn Viện đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; nghiêm triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020 của Cụm thi đua số 3 phải được cụ thể hóa bằng những hành động, công việc cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.