Công việc lặng thầm của những người lính "gác cửa" nền kinh tế

ANTD.VN - Gần 70 năm làm nhiệm vụ “gác cửa” nền kinh tế, lực lượng bảo vệ an ninh kinh tế Công an Thủ đô luôn nhớ Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, ghi nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định nền kinh tế đang ngày càng phát triển...

Một trong những dấu ấn đặc biệt của lực lượng An ninh kinh tế CATP Hà Nội, đó là đã điều tra, làm rõ, khởi tố 2 vụ án liên quan đến thao túng giá chứng khoán - một loại tội phạm xuất hiện mới đây trong thời kinh tế thị trường.

Nắm bắt nhanh hoạt động của các loại tội phạm mới

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội cho hay, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định 4 tội danh liên quan tới lĩnh vực chứng khoán, nhưng hầu hết các vi phạm chỉ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính. Với kinh nghiệm dày dạn và luôn theo dõi, bám sát hiệu lực của các bộ luật, Hà Nội là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an toàn quốc đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can 2 đối tượng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Tại thời điểm tháng 12-2017, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vân Giang (SN 1981), trú tại phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán ngân hàng Đông Á - chi nhánh Hà Nội, về tội "Thao túng giá chứng khoán".

Phòng An ninh kinh tế luôn quan tâm, tổ chức các hoạt động về nguồn nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh cho người chiến sỹ an ninh kinh tế

Tài liệu cơ quan công an thể hiện, Nguyễn Vân Giang nguyên là Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), đã chỉ đạo một số nhân viên tại Công ty DAS và nhân viên môi giới khác tại các công ty chứng khoán mở 70 tài khoản, chứng khoán tại 24 công ty chứng khoán, đứng tên 40 cá nhân đều là người nhà, khách hàng, người quen của Giang.

Cùng với đó, Giang là người trực tiếp sử dụng, nắm giữ và điều khiển việc mua đi, bán lại mã cổ phiếu, tạo thanh khoản, đẩy giá cổ phiếu. “Hành vi thao túng giá cổ phiếu của Giang gây ảnh hướng lớn đến việc thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về thị trường chứng khoán, gây thiệt hại và mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến sự công bằng, tính minh bạch công khai và an toàn thị trường giàu tiềm năng này và gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng với 9 nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Tây Ninh” - chỉ huy Phòng An ninh kinh tế nhìn nhận.

Mới đây nhất, đầu tháng 3-2019, Phòng An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khởi tố vụ án thứ 2, cũng liên quan đến tội danh thao túng giá chứng khoán. Đối tượng bị khởi tố trong vụ án này là bà Phạm Thị Hinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã chứng khoán KSA). Tài liệu Phòng An ninh kinh tế thu thập được xác định: từ ngày 11-12-2015 đến 8-7-2016, hành vi thao túng giá cổ phiếu của bà Hinh và đồng phạm đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phiếu KSA, với tổng số tiền thiệt hại là hơn 8,1 tỷ đồng.

Chủ động tham mưu

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng An ninh Kinh tế đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND và Ban Giám đốc CATP những chủ trương, biện pháp, giải pháp tăng cường trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Phòng An ninh kinh tế đã chủ động phối hợp với các ban - ngành liên quan làm rõ nhiều vụ việc trong lĩnh vực kinh tế

Trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu của đơn vị, cấp ủy - chỉ huy các đội đã xây dựng và triển khai chương trình hành động, cải tiến các hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua, tạo được đòn bẩy thúc đẩy toàn thể CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhất là trong công tác nghiệp vụ.

Điển hình, đơn vị đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề, hội thảo nghiệp vụ cho CBCS như: Hội thảo công tác điều tra, phát hiện, đấu tranh với hoạt động “núp bóng” đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

Tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, tham luận của Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về nội dung này đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của Bộ Công an về một loại tội phạm tiềm ẩn nhiều phức tạp bắt đầu xuất hiện tại một số tỉnh, thành phố. Hoặc thiết thực hơn khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Kiến thức về kế toán, kiểm toán, thuế và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng bày tỏ, môi trường làm việc của lực lượng An ninh kinh tế rất đặc thù, dễ bị cám dỗ, mua chuộc nếu không đủ bản lĩnh, ý chí, quyết tâm. Do đó, đơn vị luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, tác phong lối sống theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều sự thay đổi về tổ chức, biên chế và tên gọi, qua mỗi thời kỳ, dù mang tên gọi nào thì đứng trước mọi thử thách, Phòng An ninh Kinh tế đều từng bước khắc phục mọi khó khăn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Phòng An ninh Kinh tế chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng mọi mặt yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần nối dài trang sử vẻ vang của lực lượng an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị của Thủ đô và đất nước.