Công tác hậu cần đảm bảo tốt mọi nhiệm vụ của Công an Thủ đô

Năm 2019, lực lượng Hậu cần kỹ thuật CATP đã đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hệ thống thông tin liên lạc, kinh phí... phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất của CATP. Công tác tác tài chính được quản lý sát sao, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc CATP tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả theo mô hình quản lý mới. Việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các lĩnh vực trong công tác Công an ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao.

Trong công tác đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho CBCS, Bệnh viện CATP đã tiếp nhận khám và điều trị cho gần 6.400 bệnh nhân, phân loại bệnh mãn tính cho hơn 1.000 CBCS, tổ chức khám sức khỏe cho CBCS, thí sinh dự thi vào các trường CAND, công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Không nhắc lại những thành tích, kết quả dạt được, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị của CATP Hà Nội nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác đảm bảo Tài chính, Hậu cần - Kỹ thuật năm 2020 và dự toán thu chi ngân sách năm 2020 phân bổ cho các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác quan trọng này...

Nhấn mạnh, năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung, CATP Hà Nội nói riêng không chỉ đổi mới toàn diện về chủ trương, đối sách, biện pháp công tác mà còn phải tăng cường cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí và công cụ hỗ trợ..., Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị lực lượng Tài chính, Hậu cần - Kỹ thuật CATP tiếp tục đổi mới phương pháp, biện pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đơn giản hóa các thủ tục hành chính sâu rộng trên tất cả các mặt công tác. Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách và các quy định liên quan. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của CATP và Công an các cấp; Các dự án mua sắm, trang bị cho các lực lượng; từng bước hiện đại hóa trang bị gắn với tăng cường dự trữ, dự phòng cho các lực lượng, địa bàn, nhất là tại các đơn vị trọng điểm, đơn vị bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tập trung huy động tiềm lực, tranh thủ mọi nguồn vốn cả trong và ngoài ngành để đầu tư phát triển tiềm lực Tài chính, Hậu cần - Kỹ thuật. Tiếp tục phát triển các hệ thống viễn thông, tin học, cơ yếu và hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho toàn lực lượng.

Về công tác y tế, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị Bệnh viện CATP chủ động phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị, nhất là Công an các quận, huyện, thị xã nắm chắc diễn biến tình hình về dịch bệnh do virus Covid 19 gây ra, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo CATP có biện pháp, giải pháp phòng dịch bệnh. Chủ động tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ thuộc lực lượng Tài chính, Hậu cần - Kỹ thuật CATP đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo chỉ huy các cấp...