Công tác bầu cử phải công tâm, khách quan, đúng điều lệ Đảng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế có nhiều sự thay đổi và biến động lớn. Năm 2018, Giám đốc CATP đã ký quyết định thành lập Phòng An ninh kinh tế trên cơ sở hợp nhất 2 phòng An ninh kinh tế và An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư. Trên cơ sở đó đã thành lập Đảng bộ mới trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 2 phòng.

Đứng trước tình hình trên, Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành, phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao từ chỉ huy đến CBCS.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại Đại hội

Đã đổi mới các mặt công tác, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình công tác của Thành ủy và Đảng ủy CATP Hà Nội và đã đạt được kết quả nhất định. Theo đó, đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần giữ vững, ổn định ANTT, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Hệ thống tổ chức Đảng, cấp ủy được kiện toàn, năng lực lãnh đạo toàn diện được nâng lên, gương người tốt, việc tốt, số lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng tăng lên.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh kinh tế tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất việc lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng ủy các cấp; đặc biệt coi trọng chất lượng, với số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Công tác bầu cử phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ngành Công an và Thành ủy, UBND Thành phố, CATP; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan.

Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ đơn vị

“Phải luôn nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa sai phạm; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, làm trong sạch, thuần khiết nội bộ” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu thể hiện ý chí tại Đại hội

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị đơn vị phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi mặt công tác, nhất là dân chủ công khai trong đánh giá, nhận xét, bố trí, thực hiện các mặt về công tác cán bộ, về công tác hậu cần, đời sống, chính sách cán bộ, khắc phục khó khăn, tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Phạm Thanh Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ; Trung tá Cao Thị Hồng Minh được bầu giữ chức danh Phó Bí thư.