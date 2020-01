Cống hiến, noi gương dũng cảm của những đồng đội đã hy sinh vì bình yên cuộc sống

ANTD.VN - Trong và sau Lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân do Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội phát động chiều 14-1; PV Báo An ninh Thủ đô đã ghi được những suy nghĩ, bày tỏ, quyết tâm từ các đồng đội của 3 Liệt sỹ CAND.

Quyết liệt, chủ động hơn nữa trong đấu tranh, trấn áp tội phạm

Những ngày này, toàn lực lượng Công an quận Thanh Xuân nói riêng đang cùng chung cảm xúc thật khó diễn tả. Nhưng có thể khẳng định, toát lên trong ý chí, quyết tâm của toàn đơn vị, đó là tiếp tục chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Ba người đồng chí, đồng đội của chúng tôi anh dũng hy sinh; điều đó đã trở thành hình tượng đẹp, thôi thúc toàn lực lượng Công an quận dấn thân hơn nữa, không quản ngại hy sinh, không tiếc máu xương, để trừng trị cái ác, bảo vệ sự bình yên cuộc sống, hạnh phúc của người dân.

Ngay sau lễ phát động của Bộ Công an và Công an thành phố, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận cũng sẽ có những chỉ đạo, định hướng, yêu cầu cụ thể đối với từng đội nghiệp vụ, Công an các phường; phải nhân lên được những hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên, của người chiến sỹ Công an nhân dân. Làm sao để mọi người dân hiểu, đồng hành, ủng hộ mục tiêu, lý tưởng cao cả, duy nhất mà mỗi chiến sỹ Công an đang làm: vì nhân dân, vì Tổ quốc…

(Trung tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội)



Tuổi trẻ Công an Thủ đô quyết tâm xứng đáng với sự hy sinh dũng cảm của 3 đồng chí

Gương chiến đấu dũng cảm và hy sinh quên mình của ba đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người Công an cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Trong đó, Đảng viên trẻ Phạm Công Huy sinh hoạt tại Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nhân văn trong công tác cứu nạn, cứu hộ, không quản hiểm nguy của bản thân, dũng cảm xả thân mình.

Thay mặt 13.000 đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô, cảm phục trước gương dũng cảm hy sinh của các anh, Đoàn Thanh niên Công an thành phố sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ Công an Thủ đô, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chùn bước trước khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu và lập công xuất sắc; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh dũng cảm của 3 đồng chí.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố



Sống và làm việc xứng đáng với các liệt sỹ

Gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của 3 cán bộ, chiến sỹ Công an tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức càng tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Máu các chiến sỹ Công an đã đổ giữa thời bình, để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, bảo vệ công lý, lẽ phải và kỷ cương phép nước.

Chúng tôi, cán bộ chiến sỹ Công an quận Đống Đa nguyện noi gương dũng cảm của các đồng chí đã hy sinh tại xã Đồng Tâm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm; không khoan nhượng với bất cứ loại tội phạm nào, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bằng những hành động cụ thể, từng cán bộ chiến sỹ Công an quận liên hệ bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các mặt công tác Công an, quyết tâm phấn đấu phục vụ nhân dân được tốt nhất.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ chiến sỹ Công an quận Đống Đa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, tập trung phát hiện, xử lý tận gốc các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trên từng cương vị, vị trí công tác, chúng tôi luôn lấy tấm gương dũng cảm của các liệt sỹ làm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả và đẹp đẽ của những người anh hùng trong lòng nhân dân.

Trung tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội



Không lùi bước trước hiểm nguy

Trong buổi lễ phát động ngày hôm nay, tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng CSCĐ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng không lùi bước trước các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt và thực hiện nghêm túc mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên, kế hoạch công tác, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; nêu cao tinh thần cảnh giác, không quản ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ trong tấn công, truy bắt, phòng chống các loại tội phạm vì ANTT, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên nghiên cứu học tập nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh nhằm tăng cường sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của lực lượng CSCĐ.

CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền; xử lý nghiêm những trường hợp chống người thi hành công vụ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó Trung đoàn Trưởng E22- Trung đoàn CSCĐ

bảo vệ Thủ đô



Nhân lên mầm thiện để diệt trừ cái ác, điều xấu

Sau lễ phát động của Bộ Công an và Công an thành phố, ở góc độ Công an cấp cơ sở, điều quan trọng chúng tôi rút ra được, đó là sức mạnh phong trào người dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự. Phải làm thế nào để ngay từ khu dân cư, từ tổ dân phố, xây dựng được những “hạt nhân” nhiệt huyết, trách nhiệm trên mặt trận giữ gìn trật tự trị an; luôn phát hiện sớm, ngăn chặn không để hình thành và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn với cái ác, điều xấu. Những hạt nhân – cán bộ cơ sở, thậm chí chỉ là người dân bình thường - ấy chính là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an; để thiết lập được thế trận an ninh vững vàng ở địa bàn. Một khu dân cư ổn định sẽ góp phần tạo nên một phường, xã vững vàng, mà ở đó, người dân luôn đồng hành triệt tiêu mầm mống tội phạm.

Thiếu tá Phạm Trung Khánh Tùng – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, quận

Hai Bà Trưng