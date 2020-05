Công đoàn Công an thành phố Hà Nội chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN -Ngày 29-5, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đã đi thăm và tặng quà các đoàn viên bị tai nạn nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Tại Công ty tháng 8 – Công an thành phố Hà Nội, đại diện Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đã tặng quà cho 2 đoàn viên bị tai nạn nghề nghiệp và mắc bệnh hiểm nghèo. Những đoàn viên này, dù sức lao động giảm sút, nhưng Công an thành phố Hà Nội vẫn tạo điều kiện làm những công việc nhẹ nhàng để có thu nhập hàng tháng, đảm bảo không bị thất nghiệp.

Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn Công an thành phố Hà Nội trao tặng quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tại Công ty tháng 8.

Trong dịp này, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội cũng đã trao quà cho 18 đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Những phần quà trị tuy nhỏ, nhưng thể hiện sự quan tâm, tương thân, tương ái của Công đoàn Công an thành phố dành cho các đoàn viên khó khăn, qua đó nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, đoàn viên và người lao động trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Bên cạnh công tác thăm hỏi, động viên người lao động, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn vệ sinh, an toàn lao động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động.