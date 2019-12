Công bố và trao Quyết định nghỉ chế độ hưu cho Thiếu tướng Hoàng Quốc Định

ANTD.VN - Ngày 27-12, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, của Giám đốc Công an thành phố về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, nguyên Phó Giám đốc CATP; và quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với 2 đồng chí lãnh đạo cấp Phòng, Công an cấp huyện thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương gửi lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân giao phó.

Trung tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Hoàng Quốc Định

Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ: “Đồng chí Hoàng Quốc Định là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được cấp trên tin tưởng phân công giữ cương vị Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, và từ tháng 9-2018 đến khi nghỉ hưu là Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí đều thể hiện trình độ năng lực, tâm huyết với nghề; bám sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy CATP Hà Nội nói riêng, lực lượng Công an Thủ đô nói chung chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong buổi lễ trang trọng này, có 2 đồng chí là lãnh đạo chỉ huy các đơn vị được nhận Quyết định nghỉ hưu là Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an huyện thuộc CATP.

Suốt quá trình công tác, chiến đấu trên dưới 40 năm binh nghiệp, dù trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào các đồng chí đều thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, đoàn kết trong đơn vị, quy tụ được cán bộ, chiến sĩ, gương mẫu chấp hành pháp luật, quy định của địa phương, nơi cư trú, được lãnh đạo cấp trên, nhân dân tin yêu, đồng đội quý trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Trung tướng Đoàn Duy Khương mong muốn, với những kinh nghiệm sâu sắc, quý báu từ thực tiễn công tác, các đồng chí vẫn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, niềm tự hào của người Công an nhân dân cách mạng, Công an Thủ đô anh hùng, là những “cánh tay nối dài của Công an Thành phố trong việc xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự địa phương nơi cư trú, xây dựng mối đoàn kết và củng cố lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân Thủ đô với lực lượng Công an nói chung, Công an thành phố nói riêng.