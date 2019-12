ANTD.VN - Đảng bộ xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa trang trọng tổ chức Lễ ra mắt lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và công bố Quyết định thành lập Chi bộ công an xã Ninh Hiệp.

Trước đó, ngày 11-12, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đã tổ chức Lễ công bố quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đối với 8 xã: Ninh Hiệp, Đình Xuyên, Yên Thường, Dương Hà, Cổ Bi, Lệ Chi, Bát Tràng và Kim Lan. Bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã là chủ trương lớn, xuyên suốt, đã và đang được Công an TP. Hà Nội tích cực triển khai, dự kiến sẽ hoàn tất ngay trong quý I-2020.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ninh Hiệp chúc mừng Chi bộ Công an xã

Tại Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ công an xã Ninh Hiệp, đồng chí Lâm Tiến Bắc - Bí thư đảng ủy xã Ninh Hiệp đã chúc mừng 11 đảng viên thuộc Chi bộ Công an xã, và Thiếu tá Đinh Thế Đức - Trưởng công an xã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ninh Hiệp mong muốn, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự, Chi bộ Công an xã sớm xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động và thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng.

Tập thể đảng viên Chi bộ phải luôn đoàn kết thống nhất cao trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, tính kỷ luật kỷ cương trong Đảng, luôn xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Chi bộ kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn trong quá trình công tác, quá trình chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc thành lập chi bộ Công an xã Ninh Hiệp đã đánh dấu bước phát triển quan trọng của lực lượng Công an địa phương sau khi CATP Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm triển khai bố trí Công an chính quy tại xã, qua đó phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.