Công bố Quyết định nghỉ chờ hưu và nghỉ hưu đối với 19 đồng chí là chỉ huy các đơn vị thuộc Công an Hà Nội

11:14 27/02/2020 0 Ánh Nguyệt

ANTD.VN - Ngày 27-2, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về việc nghỉ chờ hưu, nghỉ hưu đối với 19 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng và Công an cấp quận, huyện thuộc Công an thành phố Hà Nội.