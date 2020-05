Công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

ANTD.VN - Chiều 21-5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

Ban Tổ chức đồng thời công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Lương Tam Quang được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Tỏ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng đồng chí Trần Quốc Tỏ vinh dự được nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; đồng thời chúc mừng hai đồng chí Thứ trưởng vừa được bổ nhiệm các chức danh Tư pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND, đồng thời thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng CAND và cá nhân đồng chí Trần Quốc Tỏ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

Bộ trưởng Tô Lâm trao các Quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh Tư pháp đối với Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về việc bổ nhiệm chức danh Tư pháp đối với Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự của cá nhân hai đồng chí nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai đồng chí Thứ trưởng cần tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị mới của mình, các đồng chí Thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. Đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các Bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước, để mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân..." - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Thứ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; các cục, vụ, viện, trường, Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND đã quan tâm, động viên, chia sẻ và tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trong các vụ án hình sự theo thẩm quyền Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ chính trị, an ninh đối nội - đối ngoại và sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định sẽ luôn bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật; luôn học tập, kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã tin cậy, giao phó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án theo thẩm quyền, với tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại, nghiệp vụ, đóng góp xứng đáng vào chiến công, thành tích của lực lượng CAND...

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an giao cho đồng chí nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Đánh giá công tác quản lý thi hành án hình sự là lĩnh vực công tác đặc thù và khó khăn, phức tạp của lực lượng CAND, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng xin hứa sẽ tích cực nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả lĩnh vực công tác này....

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962, quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; trình độ: Phó Giáo sư khoa học An ninh; Tiến sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.



Quá trình công tác đã đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Công an thị trấn Phát Diệm, Phó Trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.



Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Tỏ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên.