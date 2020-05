Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an huyện Mỹ Đức

15:20 26/05/2020 0 Mạnh Đức

ANTD.VN - Ngày 26-5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức giữ chức vụ Trưởng CAH Mỹ Đức. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt tập thể Ban Giám đốc CATP đã dự và chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Bình.