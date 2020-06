Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Trưởng Công an huyện Mỹ Đức

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CAH Mỹ Đức cho Thượng tá Nguyễn Thanh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP ghi nhận, đánh giá cao về những thành tích, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Bình trong thời gian qua.



Đồng chí Nguyễn Thanh Bình là cán bộ có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo nghiệp vụ chính trị, pháp luật cơ bản; có trình độ, năng lực và đã trải qua nhiều lĩnh vực, đơn vị công tác, am hiểu địa bàn và có kinh nghiệm về công tác chuyên môn.

Việc đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Mỹ Đức là một vinh dự lớn đối với cá nhân đồng chí và đối với tập thể Công an huyện Mỹ Đức. Việc bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan CSĐT- CAH Mỹ Đức thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao về kết quả phấn đấu của đồng chí Nguyễn Thanh Bình trong quá trình công tác và cũng để kịp thời củng cố, kiện toàn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ của công tác Công an trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, trên cương vị là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cần khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình trên các lĩnh vực của địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực điều tra cơ bản, phòng chống tội phạm; phối hợp tốt với các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an huyện tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện Mỹ Đức, hoàn thành các chỉ tiêu công tác do CATP giao; đặc biệt phải làm tốt công tác phòng ngừa, giảm tỷ lệ tội phạm và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án.

Phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp tốt với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Mỹ Đức, Cơ quan nội chính (Viện kiểm sát, Tòa án và Cơ quan Thi hành án) của Huyện trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của CATP trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Áp dụng các biện pháp trinh sát, điều tra tố tụng theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, khiếu nại phức tạp.