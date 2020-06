Công bố Quyết định bổ nhiệm 2 tân phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

ANTD.VN - Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 29-6, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì Lễ công bố quyết định bổ nhiệm hai đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, là Thượng tá Thân Văn Duy và Thượng tá Thân Văn Hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Thân Văn Hải và Thượng tá Thân Văn Duy

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Thân Văn Duy từng là Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Yên Thế, Trưởng Công an huyện Việt Yên, thuộc Công an tỉnh Bắc Giang.

Thượng tá Thân Văn Hải từng là Phó trưởng Công an huyện Tân Yên, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, việc được Bộ Công an tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc là vinh dự lớn đối với hai đồng chí Thân Văn Huy và Thân Văn Hải, cũng như của tập thể Công an tỉnh. Thượng tá Nguyễn Quốc Toản mong muốn 2 đồng chí tân Phó Giám đốc tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường đoàn kết, nắm bắt lĩnh vực ngành phụ trách từ đó tham mưu, đề xuất và chỉ đạo các giải pháp hữu hiệu trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, Thượng tá Thân Văn Duy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh… đã tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.