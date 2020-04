Công an TP Hà Nội tiếp nhận sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng- Phó giám đốc CATP Hà Nội tiếp nhận sản phẩm hỗ trợ của Habeco (ảnh: Lam Thanh)

Sáng nay (21-4), CATP Hà Nội và Tổng công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận sản phẩm hỗ trợ CBCS CATP Hà Nội tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Trường Thắng- Phó Tổng giám đốc Habeco cho hay, món quà của Habeco là lời tri ân đối với CBCS CATP Hà Nội. “CATP Hà Nội là “lá chắn thép” góp phần đẩy lùi và ngăn chặn Covid-19 đối với Thủ đô, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân”- ông Bùi Trường Thắng nói.

Đại diện Habeco cho biết, Habeco là doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam và luôn tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Bằng sản phẩm của mình, Habeoco hỗ tợ CBCS CATP Hà Nội 2.000 thùng nước UniAqua được sản xuất từ nguồn nước ngầm thiên nhiên tại nhà máy Hoàng Hoa Thám và 1.920 chai dung dịch sát khuẩn được sản xuất tại Công ty Rượu Hà Nội, nhằm chung ty đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng trao Thư cảm ơn của CATP Hà Nội cho đại diện Habeco (ảnh: Lam Thanh)

Tiếp nhận sản phẩm hỗ trợ của Habeco, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng- Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: “Hôm nay, chúng tôi tiếp nhận sản phẩm của Tổng công ty tài trợ cho CBCS Công an Thủ đô làm nhiệm vụ trực tiếp phòng chống dịch Covid-19.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP và toàn bộ CBCS CATP, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Tổng công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội”- Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nói.

Theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, trong những năm qua, CATP Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy- UBND TP Hà Nội và sự quan tâm giúp đỡ của các doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để CATP Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

CATP Hà Nội đã và đang thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, của UBND TP Hà Nội, đặc biệt là chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị 31 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Các đại biểu có mặt tại lễ tiếp nhận sản phẩm hỗ trợ CBCS CATP Hà Nội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh: Lam Thanh)

Cụ thể, CATP tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì 31 chốt tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, kiểm soát, giám sát việc thực hiện cách ly toàn xã hội và triển khai kiểm soát đường ngang, lối tắt trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, địa bàn giáp ranh với các tỉnh.

Sau khi phát sinh các ca bệnh tại địa bàn thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh và thôn Đông Cứu, huyện Thường Tín, CATP đã khẩn trương chỉ đạo CA huyện Mê Linh bố trí 92 cán bộ chiến sĩ tổ chức 13 chốt ở thôn Hạ Lôi, chỉ đạo Công an huyện Thường Tín bố trí 56 cán bộ chiến sĩ tổ chức 10 chốt kiểm soát xung quanh khu vực nhà ca bệnh số 267 tại thôn Đông Cứu.

Thực tiễn công tác phòng chống tội phạm thời gian qua cũng cho thấy, lợi dụng tình hình dịch bệnh và tổ chức giãn cách xã hội, một số loại tội phạm có dấu hiệu phức tạp gia tăng, trong đó nhanh nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đền chùa, siêu thị, cây ATM...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, ngày 15-4-2020, CATP triển khai kế hoạch 135 về thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô, thời gian từ 15-4 đến 14-6-2020. Bước đầu triển khai đã thu được những kết quả tích cực, đã phát hiện xử lý một số vụ nổi cộm, điển hình, gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng CATP Hà Nội vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, vừa tích cực phòng chống các loại tội phạm nên đối mặt với nhiều hiểm nguy, vất vả, rất cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho rằng, sản phẩm tài trợ của Habeco là món quà có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên CBCS CATP Hà Nội đang ngày đêm vất vả làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu.

Lãnh đạo CATP Hà Nội mong muốn Báo An ninh Thủ đô tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi tài trợ cho lực lượng Công an Thủ đô nhiều hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, để góp phần vào việc đảm bảo sức khỏe cho các CBCS đang làm nhiệm vụ.