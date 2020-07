Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn

ANTD.VN - Ngày 11-7, Tại Công ty JA Sorla, Khu Công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn về công tác bảo đảm ANTT và thực hiện các thủ tục hành chính trong lực lượng Công an tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại.

Cùng dự hội nghị đối thoại có các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh, đại diện các phòng chức năng Công an tỉnh; các doanh nghiệp (DN), chủ đầu tư các khu cụm, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện UBND tỉnh, UBND huyện Việt Yên và một số ban ngành có liên quan.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản chủ trì hội nghị đối thoại

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp như Luxshare, Bo Việt, tập đoàn Hồng Hải đã có ý kiến xung quanh tình hình ANTT tại công ty, hiện tượng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, xe chở công nhân quá cũ nát, chạy tốc độ nhanh, không an toàn, tình trạng bán hàng rong xung quang các công ty… qua đó kiến nghị Công an tỉnh bố trí lực lượng cảnh sát giao thông bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều khi lượng công nhân ra vào khu công nghiệp.

Phát biểu giải đáp tại hội nghị, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị chức năng như Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh kinh tế, Phòng cảnh sát PCCC, đã trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ từng khó khăn, tồn tại; đồng thời cho biết, lực lượng Công an thời gian qua đã điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, qua đây đề nghị lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp cần có biện pháp quản lý công nhân tại công ty, DN mình…

Hội nghị đối thoại đã lắng nghe, trao đổi nhiều vấn đề hữu ích liên quan đến công tác đảm bảo ANTT

Cũng tại buổi đối thoại, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông báo thành lập và công bố đường dây nóng qua zalo và truy cập vào email của Công an tỉnh Bắc Giang, số điện thoại của trưởng các phòng Tham mưu, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, số điện thoại đồn công an Quang Châu, công an huyện Việt Yên để các doanh nghiệp gọi đến khi có yêu cầu cần giải quyết, liên hệ.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, những vấn đề còn khúc mắc, trong thẩm quyền của Công an tỉnh Bắc Giang, sẽ chỉ đạo các đơn vị, các phòng chức năng cùng phối hợp thực hiện với trách nhiệm cao nhất, tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp cùng phát triển. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục tiếp thu những phản ánh của các doanh nghiệp để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp đều nhất trí, phấn khởi trước các giải đáp, phương hướng của Công an tỉnh Bắc Giang đưa ra trong thời gian tới.