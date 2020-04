Công an Thủ đô tiếp nhận hàng nghìn sản phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ Nestlé Việt Nam

ANTD.VN - Sáng 7/4, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Công an thành phố đã chủ trì lễ tiếp nhận sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hỗ trợ cán bộ chiến sỹ tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận sản phẩm thực phẩm hỗ trợ cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Công ty TNHH Neslé Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Yên, Giám đốc kinh doanh miền Bắc, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẳng định, Nestlé luôn trân trọng và cảm kích nỗ lực của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã không quản ngại gian khổ, nguy hiểm cùng các lực lượng khác thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 thời gian qua.

Nhằm chung tay, đóng góp một phần nhỏ bé trong công tác phòng chống dịch bệnh, Công ty Nestlé Việt Nam ủng hộ trên 43.000 hộp sữa Milo bữa sáng; gần 2.000 chai nước tương Maggi và trên 500 thùng Nescafé với tổng giá trị sản phẩm là 700 triệu đồng.

Thông qua các sản phẩm của mình, công ty mong muốn có thể phần nào làm vơi bớt những vất vả, áp lực trong công việc và góp phần vào việc chăm sóc dinh dưỡng cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao thư cảm ơn của Giám đốc Công an thành phố tới đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Chân thành cảm ơn tình cảm sự hỗ trợ của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam dành cho Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã thông tin về công tác phòng chống dịch Covid – 19 của lực lượng Công an Thủ đô thời gian qua.

Theo đó, với tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, Công an các quận, huyện, thị xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, xác minh, đảm bảo không để sót, lọt các trường hợp trong diện cần theo dõi, cách ly và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế trong triển khai cách ly và các biện pháp y tế cần thiết, đồng thời xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, cách ly một khu vực trên địa bàn khi có yêu cầu.

Đặc biệt, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về cách ly xã hội, Công an thành phố đã triển khai 30 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Thủ đô, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 không chỉ trên địa bàn thành phố, mà còn cả với các tỉnh, thành khác trên cả nước.

Sản phẩm hỗ trợ sẽ nhanh chóng được chuyển đến tận tay cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, sự ủng hộ của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là hành động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, những người đang ở tuyến đầu trong phòng chống, ngăn chặn sự lây lan dịch Covid – 19; đồng thời cam kết, những phần quà tài trợ này sẽ nhanh chóng được Công an thành phố chuyển đến tận tay từng cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ.