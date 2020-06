"Công an thành phố Hà Nội" tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo từ hơn 35.000 tài khoản facebook

Tháng 5-2019, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô, CATP Hà Nội đã triển khai kế hoạch xây dựng Kênh tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô qua mạng xã hội Facebook.

Sau thời gian thử nghiệm, ngày 17-6-2019, trang facebook với tên gọi “Công an Thành phố Hà Nội” (www.facebook.com/ConganThuDo) chính thức được vận hành, ghi dấu Công an Thủ đô là một trong những đơn vị Công an đầu tiên có Kênh tương tác trực tuyến với người dân thông qua mạng xã hội facebook.

Qua facebook “Công an Thành phố Hà Nội”, mọi dữ liệu dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm… mà người dân cung cấp đều được cán bộ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP phân loại, xử lý kịp thời phục vụ công tác bảo vệ ANCT và giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thành phố.

Việc triển khai trang facebook “Công an Thành phố Hà Nội” thể hiện sự quyết tâm cao nhất của Công an Thủ đô trong thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Công an và UBND Thành phố; đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thực tiễn xã hội; tiếp tục củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ và phục vụ tối đa nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Qua 1 năm hoạt động tích cực, Facebook của Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo của người dân từ hơn 35.000 tài khoản facebook, phản ánh các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, tố giác tội phạm, đề nghị hướng dẫn thủ tục hành chính, thủ tục trình báo các vụ việc phạm pháp hình sự, phản ánh thái độ, tác phong của CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ….

Qua phân loại đã chuyển hàng nghìn thông tin có giá trị tới các đơn vị nghiệp vụ giải quyết theo thẩm quyền; giúp phát hiện 12 vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, bắt giữ, xử lý 33 đối tượng; giúp đỡ hơn 1.000 tài khoản facebook thực hiện các thủ tục hành chính liên quan thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Đặc biệt là trong những tháng đầu năm 2020, trang facebook “Công an Thành phố” đã tiếp nhận, chuyển đơn vị chức năng xử lý hàng chục đối tượng có hành vi tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, góp phần ổn định dư luận xã hội ủng hộ Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đến nay, facebook Công an Thành phố đã thu hút trên 205.000 người thích, 215.000 người theo dõi, 25 triệu lượt người tiếp cận thông tin, 15 triệu lượt tương tác.