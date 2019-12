Công an thành phố Hà Nội nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ

ANTD.VN - Chiều 26-12, trong phiên bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, lãnh đạo Bộ Công an đã trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cho các đơn vị cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019. Công an Hà Nội tiếp tục nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2019, Công an Hà Nội đã ghi dấu ấn trong các chiến công thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Hà Nội bất ngờ được lựa chọn là địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Dù chỉ được chuẩn bị trong một thời gian rất ngắn nhưng Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, xây dựng nhiều phương án bảo vệ, ghi dấu một Thủ đô an toàn, đồng thời cũng là dịp khẳng định “thương hiệu” Thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình được UNESCO công nhận vào năm 1999.

Đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các hơn 2.000 sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại trên địa bàn Thủ đô. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã nỗ lực kiềm chế, kéo giảm thành công số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 4,8% số vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) (quán bar, karaoke) đã được kiềm chế. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội - đại diện cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô

Công an Hà Nội cũng đã tập trung thực hiện đề án tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng cho công an cơ sở. Thực hiện các quyết định của Bộ Công an, Công an thành phố đã khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị cấp Phòng, điều chỉnh nhiệm vụ, tổ chức lại các Đội và thành lập thêm Đội công tác thuộc 23 Phòng; tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện, đơn vị trực tiếp chiến đấu; đã triển khai bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại gần 200 xã trên địa bàn thành phố và sẽ sớm bố trí 100% lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại các địa bàn trọng điểm trước tháng 3-2020.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý, phòng ngừa sai phạm, đồng thời có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết xử lý nghiêm, đưa ra khỏi lực lượng các trường hợp suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, có hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, năm 2019 Công an thành phố Hà Nội đã quan tâm đầu tư nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố, triển khai giai đoạn 2 Bản đồ số về an ninh, trật tự; hoàn thiện, kết nối hệ thống camera, nâng cấp “Trang thông tin điện tử" thành "Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội". Điểm nhấn trong năm 2019 là việc Công an thành phố đã thử nghiệm thành công và triển khai "Trang fanpage của Công an thành phố" nhằm tiếp nhận, giải đáp kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm.

Công an Hà Nội vinh dự là 1 trong 18 đơn vị nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao danh hiệu Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho 17 công an đơn vị, địa phương; Bộ Công an đã trao danh hiệu đơn vị xuất trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cho 60 Công an đơn vị, địa phương…