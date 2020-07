Công an thành phố Hà Nội: Giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trong mùa dịch Covid-19

07:18 19/07/2020 0 Hồng Tuấn

ANTD.VN - “Hơn 6 tháng qua, Công an Hà Nội đã cùng với các cấp, ngành, nhất là ngành Y tế quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng chống dịch bệnh - vừa duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô” - Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định.