Công an quận Thanh Xuân chủ động phòng ngừa, đấu tranh nhằm kéo giảm các loại tội phạm

ANTD.VN -Chiều ngày 11-1-2020, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Thanh Xuân phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ Công an thành phố, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được đảm bảo, công tác điều tra khám phá các loại tội phạm tăng. Toàn quận xảy ra 196 vụ phạm pháp hình sự (PPHS); 1 trọng án. Một số tội phạm hình sự diễn biến phức tạp như tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Về tội phạm kinh tế, đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ, với 137 đối tượng. Đáng chú ý, các đối tượng vận chuyển, buôn bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng ATTP, nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn ra hết sức tinh vi và phổ biến.

Tình hình cháy, nổ trên địa bàn trong năm 2019 đã xảy ra 78 vụ, không gây thiệt hại về người. Vụ cháy tại nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã gây thiệt hại tài sản tới 150 tỷ đồng.

Tội phạm hình sự trong năm 2019, Công an quận đã điều tra khám phá 165 vụ, với 254 đối tượng. 56 ổ nhóm tội phạm đã bị triệt xóa, 2 ổ nhóm tội phạm có tổ chức đã triệt phá...

Tội phạm ma túy trên địa bàn quận được kiềm chế. Không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong năm 2019, Công an quận đã khám phá 168 vụ, 196 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh và duy trì, trong đó, quận cũng tích cực đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với với phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, Công an quận cũng không ngừng chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ chiến sĩ, tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, trong đó, quận đã tặng quà 14 thân nhân liệt sỹ, 2 thương binh, 4 bệnh binh trên địa bàn; hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo” do UBND quận phát động; thăm tặng 43 suất quà trị giá 26 triệu đồng cho các hộ chính sách, cận nghèo chó hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn quận.

Với những kết quả đạt được trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm trong năm 2019, Công an quận Thanh Xuân đã đề xuất các cấp khen thưởng chuyên đề và đột xuất 371 lượt tập thể, cá nhân.

Nhận định, trong năm 2020, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có nhiều ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của quận là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân. Mặt khác chú trọng hơn công tác điều tra cơ bản, nhằm kịp thời phát hiện và đưa ra các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả công tác của Công an quận Thanh Xuân trong năm 2019; đồng thời nêu rõ, trong năm 2020, có nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, do đó CATP nói chung và Công an quận Thanh Xuân nói riêng phải làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu cần tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây án, hoạt động “tín dụng đen”; không để hình thành, càng không thể tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm; xử lý nghiêm những trường hợp bao che, dung túng, “bảo kê” cho tội phạm.