Công an quận Long Biên phát miễn phí 20.000 khẩu trang y tế cho người dân

ANTD.VN - Ngày 5-2, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an quận Long Biên, Hà Nội tổ chức chương trình phát miễn phí 20.000 khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn để phòng, chống dịch bệnh do virus Corona.

Chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại các địa điểm tập trung đông người của Công an quận Long Biên

Những chiếc khẩu trang y tế đảm bảo chất lượng được phát miễn phí cho người dân

Dự kiến, Công an quận Long Biên sẽ phát 20.000 chiếc khẩu trang y tế trong nhiều đợt

Ghi nhận của phóng viên báo ANTĐ vào chiều 5-2, rất đông người dân xếp hàng đợi nhận khẩu trang miễn phí tại siêu thị Aeon và Bến xe Gia Lâm (thuộc quận Long Biên, Hà Nội). Mặc thời tiết mưa, rét đậm, các chiến sỹ Công an quận Long Biên vẫn cẩn thận chuyển những chiếc khẩu trang y tế loại 4 lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng đến tay người dân đang di chuyển tại các địa điểm. Tại buổi phát khẩu trang miễn phí, các cán bộ chiến sỹ Công an quận Long Biên đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang sao cho đúng cách như chỉ được dùng một lần, khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng lẫn mũi, khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào vào dây đeo qua tai và rửa tay sau khi tháo bỏ....

Các cán bộ chiến sỹ phát khẩu trang miễn phí tại cổng siêu thị Aeon

Hoạt động phát khẩu trang tại bến xe Gia Lâm

Thượng úy Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết: “Từ chiều 5-2, các đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ bắt đầu hoạt động phát miễn phí khẩu trang cho người dân phòng, chống dịch bệnh do virus Corona tại các điểm công cộng như siêu thị Aeon, bến xe Gia Lâm, điểm xe buýt, chợ Gia Lâm....Hoạt động này sẽ kéo dài và thực hiện liên tục. Dự kiến Công an quận Long Biên sẽ cấp phát khoảng 20.000 chiếc khẩu trang y tế đảm bảo chất lượng cho người dân trong nhiều đợt. Ngoài ra, tại phòng Tiếp dân ở trụ sở Công an quận và Công an các phường sẽ có khẩu trang miễn phí để người dân khi đến làm việc có thể sử dụng. Cùng với đó, Ban chỉ huy Công an quận Long Biên cũng đã chỉ đạo đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh trụ sở làm việc, nhà tạm giữ đảm bảo phòng chống dịch bệnh”.

Nhiều người dân cảm động trước hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vì cộng đồng của lực lượng Công an quận Long Biên

Các chiến sỹ phát khẩu trang cho người dân trên các chuyến xe khách

Người dân vui vẻ đón nhận chiếc khẩu trang nghĩa tình của lực lượng công an

Mặc trời mưa rét, các chiến sỹ Công an Long Biên vẫn miệt mài với hoạt động ý nghĩa

Bà Nguyễn Thúy Anh (ở phường Bồ Đề quận Long Biên) chia sẻ: "Hôm nay trong khi đi siêu thị mua sắm đồ, tôi được biết lực lượng Công an quận Long Biên thông báo phát khẩu trang miễn phí nên đã đến nhận về dùng. Trong lúc những chiếc khẩu trang y tế đang khan hiếm, tại siêu thị cũng không có mặt hàng này thì việc làm của các chiến sỹ Công an thật thiết thực ấm áp, xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Xúc động khi nhận những chiếc khẩu trang được một chiến sỹ Công an quận Long Biên gửi tặng trong lúc đang vội vã chạy mưa để lên chuyến xe khách để đi Hưng Yên, bà Mai Thị Hoa chia sẻ: "Mấy hôm rồi tôi đi mua khẩu trang nhưng rất khó khăn. Hôm nay trời mưa to nên chiếc khẩu trang tôi đang sử dụng bị ướt sũng, rất may mắn tôi lại được nhận hai chiếc khẩu trang miễn phí của Công an Long Biên gửi tặng. Qủa thật đây là những hành động thật ý nghĩa".