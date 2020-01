Công an quận Long Biên (Hà Nội): Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự

ANTD.VN - Chiều 13-1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, Công an quận Long Biên đã bám sát các quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố, tham mưu cho Quận ủy, UBND quận chỉ đạo toàn diện các giải pháp công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn. Công an quận đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai toàn diện các mặt, lĩnh vực công tác công an, trong đó có nhiều giải pháp đột phá, góp phần chủ động trong công tác nắm tình hình, kéo giảm tình hình tội phạm và triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã đạt nhiều kết quả tích cực, kéo giảm phạm pháp hình sự 11,2%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 82%, trọng án khám phá 5 vụ, 11 đối tượng đạt 100%. Cùng với đó, đơn vị đã triệt xóa 60 ổ nhóm hình sự bắt 154 đối tượng, 3 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, truy tố 11 đối tượng... Ngoài ra, Công an quận Long Biên cũng đã phát hiện, xử lý 46 vụ, 221 đối tượng liên quan đến cờ bạc, 7 vụ cá độ bóng đá, 9 vụ môi giới mại dâm.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân của Công an quận Long Biên

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường cũng có nhiều thành tích xuất sắc; đơn vị đã xử lý 181 vụ liên quan đến kinh tế, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 86 tỷ đồng; bắt giữ 214 vụ, 253 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó khám phá 10 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Đông Bắc và Nghệ An, đi qua địa bàn Hà Nội tiêu thụ; xử lý hành chính 579 vụ trong lĩnh vực môi trường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trung tá Vương Quốc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên

Công an quận Long Biên đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tích cực góp phần nâng cao công tác, chất lượng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả tương tác trực tuyến giữa người dân với lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận Long Biên tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng trong năm 2019, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, việc chấp hành điều lệnh CAND được thực hiện nghiêm túc; sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an quận tiếp tục được nâng cao, vinh dự là 1 trong 4 đơn vị trong lực lượng Công an Thủ đô được đề nghị xét tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc do Bộ Công an trao tặng. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc có hiệu quả, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia.

Thượng tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể của Công an quận

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên biểu dương và chúc mừng các thành tích của cán bộ chiến sỹ Công an quận đã đạt được trong năm 2019. Chủ tịch UBND quận Long Biên yêu cầu Công an quận năm 2020 cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh: "Công an quận Long Biên cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới. Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình, không để phát sinh hình thành "điểm nóng" về ANTT, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp kéo giảm phạm pháp hình sự.

Công an quận Long Biên cũng cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, triển khai sâu các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, gắn với phòng ngừa xã hội; phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí gây án; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm núp bóng doanh nghiệp… và các loại tội phạm khác. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, tổ chức xét xử lưu động các vụ án trọng điểm dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.