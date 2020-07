Công an quận Hoàng Mai thăm, tặng quà 24 gia đình thương binh, liệt sỹ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn quận.

Chiều 27-7, đại diện Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Thịnh Liệt, Tân Mai và phường Yên Sở.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai tặng quà các cán bộ chiến sỹ là thương binh, thân nhân liệt sỹ

Đến thăm, tặng quà tri ân gia đình bà Nguyễn Thị Luyến (trú tại tổ 27 phường Thịnh Liệt, là con liệt sỹ, đang mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn); bà Cao Thị Hễ (phường Yên Sở, là vợ liệt sỹ); và bà Nguyễn Thị Tơ (ở phường Tân Mai, vợ liệt sỹ), đoàn công tác Công an quận Hoàng Mai đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Đại diện Hội Phụ nữ Công an quận trao quà tặng các gia đình thương binh liệt sỹ

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của Công an quận Hoàng Mai, đại diện các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ bày tỏ: “Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn, là động lực để gắng sức lao động, học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội”.

Đoàn công tác Công an quận thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Luyến

Trước đó, ngày 22-7, Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức gặp mặt, tri ân 21 gia đình thương binh liệt sỹ. Phối hợp trách nhiệm với Công an quận là Công ty cổ phần Charme Perfume, để dành tặng 24 suất quà giá trị 40 triệu đồng đến 24 gia đình là cán bộ thương binh, thân nhân liệt sỹ của Công an quận và gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với Cách mạng trên địa bàn quận.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận chia sẻ, thông qua chuỗi hoạt động trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ, Công an quận muốn tiếp nối, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam; đặc biệt, để không ngừng vun đắp, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, để mỗi cán bộ chiến sỹ Công an quận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.