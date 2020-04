Công an quận Đống Đa tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Trong ngày đầu ra quân triển khai tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...Công an quận Đống Đa đã thu hồi được một số loại súng, đạn và vũ khí thô sơ các loại.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại phường Hàng Bột

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa: “Thực hiện kế hoạch 105 của Công an Hà Nội về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tại địa bàn. Theo đó, chủ công là Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội phối hợp với Công an 21 phường và Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội tiến hành rà soát, thống kê và phân loại cụ thể từng loại tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá để xác định địa bàn, loại tội phạm nổi lên hoạt động phạm tội, có biện pháp tuyên truyền, vận động và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn”.

Công an phường Thịnh Quang tiếp nhận thu hồi một số vũ khí thô sơ do người dân giao nộp

Ngay từ ngày 26-4, Công an quận Đống Đa đã triển khai 43 điểm thu hồi vũ khí và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại 21 phường. Trong đó, mỗi phường có 2 điểm thu hồi, riêng Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội tổ chức thêm 1 điểm để người dân thuận tiện đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Tại các điểm này, lực lượng Công an phường và bảo vệ dân phố sẽ ứng trực trao đổi, hướng dẫn các thông tin cũng như tiếp nhận vũ khí vật liệu nổ của người dân mang đến giao nộp. Để người dân nắm được các thông tin, Công quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng văn hóa thông tin quận phát thanh các bài viết, thông báo về đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên hệ thống loa phường. Song song với đó, hàng ngày, lực lượng Công an các phường sẽ tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư. Đặc biệt, trong các cuộc họp ở khu dân cư, tổ dân phố lực lượng CSKV lồng ghép tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong ngày 26-4, các đơn vị thuộc quận Đống Đa đã thu hồi 2 súng, 45 viên đạn và 168 vũ khí thô sơ

“Cùng với việc xây dựng tổ chức các điểm thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ...tại địa bàn các phường, Công an quận Đống Đa cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội phối hợp với CSKV và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp. Theo đó, từ khi triển khai cao điểm, các tổ công tác sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác giao nộp nếu có. Đặc biệt, lực lượng CSKV tổ chức đánh giá thực trạng việc sản xuất, mua bán, tàng trữ sử dụng vũ khí các loại như súng săn, súng kíp, súng tự chế... trong khu dân cư. Lên danh sách những tổ chức, cá nhân có khả năng còn lưu giữ vũ khí vật liệu nổ làm kỷ vật; đối tượng trước đây được trang bị, sử dụng, nay theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ không được phép sử dụng để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng.”, Trung tá Vũ Hồng Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Đống Đa chia sẻ.

Thu giữ súng đạn và nhiều vũ khí thô sơ

Người dân trên địa bàn quận Đống Đa đã chủ động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

Ngoài các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 21 phường chủ động rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, lập danh sách các đối tượng các tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để có biện pháp quản lý, đấu tranh ngăn chặn. Đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình không giao nộp thì sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, Chỉ huy Công an quận Đống Đa cho hay, trong ngày đầu triển khai cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ tại địa bàn, nhiều người dân đã chủ động, tự giác đến các điểm giao nộp. Cụ thể, tính đến 16h ngày 26-4, trên địa bàn quận Đống Đa, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, thu hồi 2 súng bắn đạn hơi cay và súng bắn đạn cao su (tại phường Trung Liệt và Hàng Bột), 45 viên đạn các loại và 168 vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mác các loại.

Nhiều vũ khí thô sơ, súng đạn được thu hồi góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Trong đó, các đơn vị phường Khương Thượng, Thịnh Quang, Trung Liệt, Thổ Quan, Phương Mai đã vận động được người dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ..

Từ nay đến 31-12-2020, các đơn vị thuộc Công an quận Đống Đa sẽ tiếp tục vận động người dân và tiếp nhận thu hồi vũ khí vật liệu nổ tại các điểm vào ngày Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng.