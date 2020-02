Công an quận Đống Đa tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh có điều kiện phòng chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Giám đốc CATP Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã thành lập các tổ công tác vận động, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh massage, karaoke, quán bar chủ động phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn quận.

Theo đó, 3 tổ công tác do Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa là chủ công, phối hợp với Công an 21 phường trên địa bàn thực hiện rà soát, tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Tổ công tác của Công an quận Đống Đa tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện phòng ngừa dịch Covid -19

Quyết liệt phòng dịch bệnh



Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, trên địa bàn quận hiện có 61 cơ sở kinh doanh massage, 51 quán karaoke và 1 quán bar. Đây là những nơi thường tập trung đông người, có nguy cơ phát tán, lây nhiễm dịch. Chính vì vậy, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã tham mưu cho UBND quận kiến nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: thành lập các tổ công tác liên ngành tuyên truyền vận động, khuyến cáo người dân không nên tụ tập nơi đông người, hạn chế đến các nơi vui chơi giải trí như quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke;

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu các cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh phòng chống dịch.

"Đặc biệt, lực lượng Công an quận đã tuyên truyền, vận động, khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường có thể tạm thời ngừng hoạt động, để phòng dịch bệnh trong thời gian ngắn”- Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết.

Chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện ở quận Đống Đa trang bị các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Nhiều việc làm cụ thể



Bên cạnh việc tham mưu cho chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp để toàn dân tham gia phòng dịch, Công an quận Đống Đa đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, 3 tổ công tác của Công an quận Đống Đa phối hợp với các phường tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 25-2.

“Việc tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành pháp luật về phòng chống dịch Covid-19 là một trong những việc làm cần thiết và cấp bách. Quá trình làm việc với các chủ cơ sở, lực lượng công an thuyết phục, giải thích để người đại diện cơ sở kinh doanh hiểu vai trò quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh, vì cộng đồng an toàn”, Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng Công an quận Đống Đa chia sẻ.

Theo anh Hồ Mạnh Hùng, chủ cơ karaoke 215 - Xã Đàn, quận Đống Đa, từ khi bùng phát dịch bệnh Covid-19, nhìn chung số lượng khách có sự sụt giảm đáng kể, do tâm lý lo ngại dịch. Chính vì vậy, sau khi được các lực lượng chức năng tuyên truyền hướng dẫn, chúng tôi đã chủ động trang cấp các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên và khách đến quán như: đề nghị khách hàng sử dụng nước rửa tay khô, đo thân nhiệt trước khi vào quán.

Cơ sở tiến hành phun khử trùng, tiêu độc tại tất cả các phòng hát, thường xuyên vệ sinh tay nắm cửa, trang bị “mũ” chụp cho micrô phát cho từng khách hàng, để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh. "Trong thời gian tới, cơ sở tiếp tục áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh Covid-19"- anh Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh siết chặt công tác kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, vui chơi giải trí, Công an quận Đống Đa yêu cầu các phường tiến hành rà soát số lượng người nước ngoài đang lưu trú, tạm trú trên địa bàn.

Tính đến ngày 24-2, trên địa bàn 21 phường của quận Đống Đa có gần 2.000 người nước ngoài đang tạm trú ở 68 cơ sở khách sạn, nhà nghỉ. Tại các cơ sở này, người nước ngoài được rà soát về quá trình di chuyển và kiểm tra sức khỏe để đảm bảo phát hiện bệnh nếu có.

Với hàng loạt các biện pháp chủ động, thiết thực và kịp thời, Công an quận Đống Đa đang nỗ lực cùng các lực lượng chức năng của thành phố kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh Covid-19.