Công an phường Phú La trao trả ví tiền cho người dân

Trước đó, vào khoảng 19h15 ngày 18-1, chị Trịnh Thị Ngọc Quỳnh (SN 1987), cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, CATP Hà Nội trong lúc đi tập thể dục tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La đã nhặt được một chiếc ví màu đen, bên trong có nhiều giấy tờ đặc biệt quan trọng mang tên Nguyễn Xuân Họa cùng số tiền gần 4 triệu đồng và một số ngoại tệ.

Cán bộ trực ban CAP Phú La trả lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản bị đánh rơi cho anh Nguyễn Xuân Họa

Sau khi hỏi những người xung quanh nhưng không có ai nhận là đánh rơi chiếc ví nói trên nên chị đã mang đến CAP Phú La để tìm chủ tài sản trả lại.

Ngay sau nhận tin báo của chị Ngọc Quỳnh, CAP Phú La đã xác minh và tìm được số điện thoại trên card visit trong ví có ghi tên Nguyễn Xuân Họa (thông tin trùng với tên trên các giấy tờ). CAP Phú La đã thông báo đến vợ chồng anh Nguyễn Xuân Họa để xác minh nội dung thông tin và làm thủ tục để nhận lại tài sản.

Số tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng trong ví

Tại cơ quan công an, vợ chồng anh Họa cho biết: “Vào tối ngày 18-1, vợ chồng anh có dừng tại siêu thị Vinmart ở Phú La để mua đồ chuẩn bị tết để về quê. Do vội vàng bất cẩn nên khi xuống xe đã làm rơi ví. Cho đến khi có cán bộ công an phường Phú La gọi điện báo là có người nhặt được ví của tôi và mang đến giao nộp.

Sau khi chứng minh được đó là tài sản của mình, vợ chồng anh Họa đã được CAP bàn giao lại số tài sản trên. Bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước hành động đẹp của chị Ngọc Quỳnh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an phường Phú La, vợ chồng anh Họa chia sẻ "Vợ chồng tôi rất bất ngờ khi nhận lại tài sản, đặc biệt là nhiều giấy tờ quan trọng sẽ mất nhiều thời gian để làm lại nếu mất. Qua đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng công an Thủ đô.