Công an Phú Thọ tăng cường rà soát người nhập cảnh để ngăn ngừa dịch Covid-19

22:16 27/03/2020 0 Linh Nhi - Quang Hưng

ANTD.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và lực lượng công an cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trở về địa phương, kiên quyết không để người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.