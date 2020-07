Công an ôHà Nội khai giảng Chương trình "Học làm chiến sỹ Công an" khóa III năm 2020

Các học viên chụp ảnh cùng Ban Tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an”

Năm 2020 là năm thứ 3 Công an thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các cháu thiếu niên, nhi đồng dịp hè 2020; góp phần giúp các cháu phát triển tư duy, sáng tạo, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống, tính kỷ luật và tự lập, tự tin, dám nghĩ, dám làm; từng bước hoàn thiện nhân cách để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội; thắp sáng ước mơ trở thành chiến sỹ Công an nhân dân tương lai, đóng góp sức lực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Em Nguyễn Hải Ngọc (13 tuổi, học viên của chương trình) có mặt ở trung tâm huấn luyện CATP từ sớm. Ngọc chia sẻ: “Mẹ em là chiến sỹ Công an Hà Nội. Ngay từ bé mỗi lần nhìn thấy mẹ mặc quân phục đi làm nhiệm vụ em thấy rất tự hào và ngưỡng mộ. Tham gia chương trình em rất hồi hộp vì lần đầu tiên xa gia đình nhưng em tin sẽ có thêm nhiều bạn mới. Nhiều kiến thức bổ ích”

Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP trao thẻ học viên cho các em tham gia chương trình

Chị Lê Vi Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) năm nay cho cả 2 con tham gia chương trình. Cho biết các cháu rất phấn khởi, chị Linh nói: “Đây là lần thứ 2 tôi cho con tham gia Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” của CATP Hà Nội. Tôi thấy chương trình rất thiết thực, các cháu trưởng thành đĩnh đạc hơn và có thêm nhiều bạn tốt. Tôi và nhiều phụ huynh khác mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì, mở rộng hơn nữa”



Phát biểu khai giảng chương trình và trao thẻ học viên cho các em thanh thiếu niên, Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP, Phó trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” cho biết, để đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho các cháu tham gia khóa học, Công an Thành phố đã huy động và tổ chức tập huấn cho 60 cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên, thanh niên tham gia làm công tác quản lý và giảng dạy.



Các học viên háo hức khi được tham gia chương trình

"Với nội dung phong phú, trực quan, sinh động, Chương trình sẽ giúp các cháu có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống thực tế, quá trình rèn luyện mà mỗi cán bộ chiến sỹ Công an phải trải qua; từ đó hiểu hơn về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và Công an Thủ đô anh hùng; đồng thời trang bị cho các cháu những kiến thức xã hội, kiến thức về an ninh, trật tự, ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tệ nạn xã hội, tội phạm, phòng chống cháy nổ, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông từ đó góp phần bồi đắp tình cảm gắn bó, khắc họa hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong thế hệ trẻ Thủ đô…", Thượng tá Trần Văn Hùng nhấn mạnh.