Công an nhân dân là nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, các tỉnh thành phố…

Thống nhất về nhận thức đấu tranh tội phạm ma túy

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trước những diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, nhất là từ sau khi ban hành Chỉ thị số 21, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn các kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm thống nhất nhận thức và hành động một cách đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy để nhân rộng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị; những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy và kiến nghị các giải pháp khắc phục; những vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, nêu rõ một số kết quả quan trọng, nổi bật trong công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy sau cai, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đã được thực hiện trên toàn quốc, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và cải thiện sức khỏe cho người nghiện; hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, trong đó, nước ta đã chủ động có nhiều đóng góp, sáng kiến tại các diễn đàn đa phương, song phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Chính phủ

Công tác phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, nhất là phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới (hơn 10% số vụ bắt giữ tại khu vực biên giới có sự phối hợp điều tra giữa 4 lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển)…

Từng bước kiềm chế tội phạm ma túy

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Chính phủ. Trong đó, khẳng định, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị kế thừa, bổ sung, phát triển quan điểm chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy từ các giai đoạn trước đây cho phù hợp với giai đoạn hiện nay. Chỉ thị đã xác định mục tiêu tổng quát của công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trong nước; ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu ở trong nước, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, không để tái trồng cây có chất ma túy, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai làm giảm số người nghiện ma túy mới, quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn lành mạnh. Trên cơ sở mục tiêu đó, Bộ Chính trị đã nêu các quan điểm cần quán triệt và các giải pháp. Trong đó, trách nhiệm cấp ủy người đứng đầu; tăng cường công tác phòng ngừa; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh; người nghiện, công tác cai nghiện; nguồn lực trong công tác…

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của các cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong phòng, chống ma túy trong thời gian vừa qua. “Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đầy cam go, quyết liệt, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an và Bộ đội biên phòng đã chiến đấu quên mình, anh dũng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân…” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố (hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội)

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, phòng chống kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài đòi hỏi phải kiên trì, bên bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao, là sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các cấp, ngành và các tổ chức chính trị xã hội. Trong đó, phải phát huy và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, các đơn vị địa phương và tính tiền phong gương mẫu của toàn bộ đảng viên trong công tác phòng, chống ma túy… Cơ chế lãnh đạo chỉ đạo Chỉ thị 36 đã xác định rõ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp và sự tham gia của hệ thống chính trị và toàn dân trong đó lực lượng CAND là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Để thực hiện tốt vai trò nòng cốt, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, lực lượng Công an cần làm tốt 2 nhiệm vụ. Trong đó, tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp về chỉ đạo điều phối công tác phòng, chống ma túy và phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành; thông qua biện pháp nghiệp vụ trực tiếp tổ chức đấu tranh với tội phạm ma túy. Nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm về ma túy là do lực lượng Công an chủ trì và phối hợp với lực lượng có liên quan…