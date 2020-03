Công an Long Biên kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ, người dân đến làm việc

ANTD.VN - Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, sau khi Hà Nội phát hiện một số ca nhiễm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố, Công an quận Long Biên đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh tại các trụ sở làm việc của cơ quan...

Cán bộ chiến sỹ được kiểm tra thân nhiệt khi ra vào cổng Công an quận Long Biên

Theo đó, từ sáng 10-3, tất cả cán bộ và người dân đến trụ sở Công an quận và Công an các phường thuộc quận Long Biên đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Đối với các trường hợp cán bộ, người dân không có khẩu trang sẽ được các cán bộ Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Công an quận phát miễn phí.

Ngoài ra, cán bộ chiến sỹ và người dân được sử dụng nước rửa tay khô miễn phí để sát khuẩn

Công an quận Long Biên đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ rà soát những cán bộ có tiếp xúc, gặp gỡ với những người liên quan tới chuyến bay VN0054. Những cán bộ này tự cách ly ở nhà, không đến cơ quan làm việc.

Các trường hợp điều khiển xe ô tô cũng được kiểm tra

Đây là một trong những hoạt động góp phần tăng cường phòng chống dịch bệnh tại trụ sở làm việc của cơ quan

Ngoài ra, Công an quận Long Biên cũng tổ chức khử trùng phòng làm việc, trụ sở tiếp dân và nhà tạm giữ để phòng chống dịch. Cán bộ hội viên Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xung kích, tăng cường vệ sinh sát trùng khu vực công cộng, tay nắm cửa các phòng làm việc thường xuyên. Dung dịch sát khuẩn rửa tay được đặt tại cổng trụ sở cơ quan, các lối đi, thang máy, khu vực sinh hoạt chung, cùng hướng dẫn chi tiết cách sử dụng để khuyến cáo mọi người chủ động rửa tay, sát khuẩn nhanh khi đến nơi làm việc.

Mỗi ngày có khoảng 800 cán bộ chiến sỹ Công an quận Long Biên được kiểm tra thân nhiệt vào đầu giờ sáng

Tại một số địa điểm trụ sở tiếp dân của Công an quận Long Biên, người dân cũng được kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên: “Ngay từ khi có dịch bệnh Covid-19, Công an quận Long Biên đã yêu cầu cán bộ chiến sỹ tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế, để phòng dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhằm chung tay với cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an quận Long Biên đã tổ chức phát miễn phí gần 20.000 khẩu trang y tế cho người dân tại các trụ sở tiếp dân, trung tâm thương mại, bến xe”.