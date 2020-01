Công an huyện Thường Tín tập trung "đánh mạnh" tội phạm cuối năm

ANTD.VN - Nhiệm vụ trước mắt là tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, để người dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên. Đó là một trong những mục tiêu đầu tiên mà Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện (CAH) Thường Tín đặt ra đối với cán bộ chiến sỹ tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020 của đơn vị.

Năm 2019, Công an huyện Thường Tín đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, trong năm qua, thực hiện đề án của Bộ Công an, Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức với 17 xã có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, đồng thời chỉ đạo lực lượng này làm tốt công tác điều tra cơ bản, tham mưu chính quyền địa phương vận động nhân dân ký cam kết không sử dụng pháo trước, trong và sau tết nguyên đán, không uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác được khen thưởng

tại hội nghị

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, cùng với công tác phòng ngừa xã hội, CAH đã đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, đấu tranh và triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, các tụ điểm phức tạp về ma túy. Các chỉ tiêu về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, môi trường đều đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Nổi bật trong đó là chuyên án phá đường dây mua bán thận do Nguyễn Quang Đồng (SN 1990, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) cầm đầu. Đây là một chuyên án lớn, để phá án, các trinh sát đã mất nhiều thời gian kiên trì mật phục điều tra.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng CAH Thường Tín đặt ra nhiều yêu cầu, mục tiêu công tác trong năm 2020 đối với CBCS trong đơn vị

Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá của Công an Thành phố, Huyện ủy - UBND huyện, CAH cũng đề ra chương trình công tác năm 2020 với những nội dung, giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo ANTT, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trước mặt, CAH sẽ tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên.