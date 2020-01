Công an huyện Thạch Thất tìm được ba lô có nhiều tài sản của người dân

ANTD.VN - Người phụ nữ di chuyển từ thị xã Sơn Tây về trung tâm thành phố Hà Nội đã vô ý làm rơi chiếc ba lô có nhiều tài sản quan trọng. Rất may, tổ công tác của Công an huyện Thạch Thất trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, tìm và trao trả lại người đánh rơi...

Ngày 28-1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao chiếc ba lô có nhiều tài sản quan trọng bị đánh rơi cho người phụ nữ.

Công an huyện Thạch Thất bàn giao tài sản đánh rơi cho người phụ nữ

Trước đó, tối 27-1 (tức Mồng 3 Tết âm lịch), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Thạch Thất gồm Thượng úy Đỗ Văn Tuyên, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn và Trung úy Nguyễn Văn Thắng làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Khi di chuyển đến đường Làng văn hóa, đoạn qua địa phận xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, các chiến sỹ công an phát hiện chiếc ba lô của ai đó rơi bên vệ đường.



Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong chiếc ba lô có hơn 7,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài sản quan trọng mang tên Trương Minh Nga (ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được chủ nhân của chiếc ba lô, đồng thời thông báo chị Nga đến nhận lại tài sản.

21h cùng ngày, chị Nga đã đến Công an huyện Thạch Thất để nhận lại tài sản đánh rơi. Xúc động nhận lại toàn bộ tài sản tưởng chừng đã mất trong ngày đầu năm mới, chị Nga gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an huyện Thạch Thất đã hết lòng vì nhân dân phục vụ, không quản ngại khó khăn, vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.