Công an huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động nghĩa tình trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ

Đoàn công tác Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ

Trực tiếp dẫn đầu các đoàn công tác của Công an huyện tiến hành những hoạt động nghĩa tình, Thượng tá Phạm Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Công an huyện Gia Lâm chia sẻ: “Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện xác định rõ, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động tri ân, nghĩa tình trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ là để mỗi cán bộ chiến sỹ Công an huyện thêm tự hào về truyền thống, sự hy sinh của các thế hệ cha anh; qua đó có thêm nhận thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân tốt nhất”.

Tinh thần, quan điểm ấy của Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm thể hiện rõ qua chuyến đoàn công tác Đảng ủy Công an huyện cùng 60 cán bộ chủ chốt thắp nến tri ân, viếng nghĩa trang liệt sỹ tại xã Kim Sơn.

Thượng tá Phạm Văn Hậu cùng đoàn công tác Công an huyện Gia Lâm thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ CAND trên địa bàn

Tiếp đó, đoàn Đảng ủy Công an huyện cùng 25 đoàn viên thanh niên đã thành kính thắp nến tri ân, viếng nghĩa trang liệt sỹ tại xã Yên Viên. Đây là 2 địa điểm yên nghỉ của những người con huyện Gia Lâm, đã cống hiến tuổi trẻ và xương máu cho độc lập của dân tộc.

Cùng với các đồng chí trong ban chỉ huy Công an huyện và cán bộ chủ chốt, Thượng tá Phạm Văn Hậu đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên 15 gia đình thân nhân liệt sỹ Công an trên địa bàn huyện. Chân thành gửi lời thăm hỏi, động viên các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình trước những mất mát, hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm bày tỏ, cán bộ chiến sỹ Công an huyện hôm nay sẽ luôn tự hào, nỗ lực kế tiếp truyền thống hy sinh, không tiếc thân mình của các thế hệ cha anh; luôn xác định và đặt mục tiêu cao nhất: công tác Công an hướng đến nhân dân, vì nhân dân phục vụ.